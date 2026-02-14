США не знают, серьезно ли Россия настроена прекратить войну, - Рубио

Как сообщает РБК-Украина , об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены прекратить войну. Они говорят, что да, но на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемыми для Украины и с которыми Россия также согласится. Но мы и в дальнейшем это будем проверять", - отметил Рубио.

Он также подчеркнул, что США и Европа продолжают принимать меры, чтобы заставить Россию к переговорам.

"Я не думаю, что кто-то в этой комнате был бы против мирного урегулирования этой войны, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы стремимся достичь, и мы и в дальнейшем будем пытаться этого достичь, даже несмотря на то, что все другие события на санкционном фронте и в других сферах продолжаются", - добавил госсекретарь США.