США не знають, чи Росія серйозно налаштована припинити війну, - Рубіо

Як повідомляє РБК-Україна , про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані припинити війну. Вони кажуть, що так, але на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятними для України та з якими Росія також погодиться. Але ми й надалі це перевірятимемо", - зазначив Рубіо.

Він також наголосив, що США та Європа продовжують вживати заходів, щоб змусити Росію до переговорів.

"Я не думаю, що хтось у цій кімнаті був би проти мирного врегулювання цієї війни, якщо умови будуть справедливими і стійкими. Саме цього ми прагнемо досягти, і ми й надалі будемо намагатися цього досягти, навіть попри те, що всі інші події на санкційному фронті та в інших сферах тривають", - додав держсекретар США.