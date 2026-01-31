США ввели санкции против главы МВД Ирана и еще ряда лиц

Протесты в Иране

Напомним, с конца 2025 года в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране среди предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США.

К акциям протеста присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к режиму, в частности Кум в центральной части страны и Мешхед на северо-востоке.

Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные акции, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".

Кроме того, он пообещал принять "очень решительные меры", если иранские власти начнут казнить участников протестов.

Также Трамп призвал положить конец иранскому режиму аятолл на фоне кровавого подавления массовых протестов в стране. Он заявил, что нужно "искать нового лидера".

Американский президент также заявил, что США направляют большую флотилию в Иран.

Ранее Трамп сказал, что Иран якобы "стремится заключить новое соглашение" и пригрозил Тегерану масштабными атаками, если он не согласится. В Иране опровергли "желание сделки" и заявили, что армия якобы готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или море.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 30 января планирует посетить Турцию, чтобы попытаться предотвратить удары США по Ирану.

На днях СМИ сообщали, что Трампу представили несколько расширенных сценариев ударов по Ирану, среди которых - сухопутное вторжение.