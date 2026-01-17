"Пришло время искать нового лидера": Трамп сделал заявление об Иране
Президент США Дональд Трамп призвал положить конец иранскому режиму аятолл на фоне кровавого подавления массовых протестов в стране. Он заявил, что нужно "искать нового лидера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Американский президент заявил, что Ирану нужен новый лидер, поскольку 37-летнее правление режима аятолл поставило страну на край. Впрочем, массовые протесты, которые бушевали в Иране последние 20 дней, похоже, утихли из-за чрезвычайной жестокости режима.
"Пришло время искать нового лидера в Иране", - заявил Трамп.
Заявление Трампа прозвучало после того, как в социальных сетях была опубликована серия заявлений реального руководителя Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в котором тот переложил ответственность за тысячи убитых режимом протестующих на Трампа.
"Мы признаем президента США виновным в жертвах, ущербе и клевете, которые он нанес иранской нации", - заявил он.
После этого Трамп выступил с ответными заявлениями. Президент США сказал, что Хаменеи и его приспешники полагаются на репрессии и насилие. Трамп обвинил Хаменеи "в полном уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было".
"Для того, чтобы страна функционировала, руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своей страной, как я это делаю с Соединенными Штатами, а не на убийстве людей тысячами, чтобы сохранить контроль... Лидерство - это об уважении, а не о страхе и смерти", - сказал он.
Более того, Трамп напрямую назвал иранского лидера "больным человеком". А Иран, добавил американский президент - это "худшее место для жизни".
"Этот человек - больной человек, который должен должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна - худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства", - заявил он.
Протесты в Иране: что известно
Напомним, что в конце декабря в Иране развернулись самые массовые с 2022 года протесты, вызванные резким падением курса национальной валюты и углублением экономического кризиса. Экономические требования протестующих очень быстро сменились на политические.
Иранский режим отреагировал с невиданной жестокостью, устроив казни, расстрелы и массовые убийства, параллельно выключив в стране интернет. По неподтвержденным данным, во время протестов могли погибнуть около 12 тысяч человек. Сейчас власти Ирана утверждают, что ситуация в стране якобы стабилизирована и находится под полным контролем.
При этом Трамп угрожал Ирану, если режим начнет убивать гражданских, а потом вообще публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Но советники и союзники на Ближнем Востоке, пишут СМИ, могли отговорить Трампа от этих планов.