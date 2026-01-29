Глава МИД Ирана прибудет с визитом в Турцию на фоне подготовки ударов США, - СМИ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 30 января планирует посетить Турцию. Он хочет попытаться предотвратить удары США по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое Anadolu и британское издание The Guardian.
Источники турецкого информагентства сообщили, что в Турции Арагчи встретится с главой МИД Хаканом Фиданом. Фидан, по данным источников, публично объявит, что Турция готова "внести посильный вклад" в дело деэскалации напряженности между США и Ираном.
Британское издание пишет, что Анкара будет пытаться повлиять на Тегеран, чтобы тот уступил в вопросе ядерной программы. Теоретически, это должно предотвратить удары со стороны США.
Более того, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил сторонам провести видеоконференцию. По мнению Эрдогана, переговоры президента США Дональда Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана могли бы предотвратить конфликт.
Но предложение Эрдогана, добавляет британская газета, стало "неприемлемым для осторожных иранских дипломатов". При этом официальных прямых переговоров между США и Ираном не было с момента заключения "ядерной сделки", уже более 10 лет.
Сейчас, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести по Ирану масштабный удар, поскольку переговоры по ограничению иранской ядерной программы и производства баллистических ракет зашли в тупик. Целями могут стать иранская высшая власть и ядерные объекты.
Сам Трамп недавно сказал, что Иран якобы "стремится заключить новое соглашение" и пригрозил Тегерану масштабными атаками, если он не согласится. В Иране опровергли "желание сделки" и заявили, что армия якобы готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или море.