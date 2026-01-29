Иран заявил о готовности "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию

Армия Ирана готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или в море, а опыт войны с Израилем в прошлом году позволит реагировать на угрозы эффективнее.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети Х.

Заявление Арагчи прозвучало на фоне отправки Вашингтоном военного флота на Ближний Восток, а также усиления Штатами своей обороны на потенциальной линии соприкосновения с Ираном.

"Наши храбрые Вооруженные Силы готовы - с пальцами на спусковых крючках - немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей дорогой земли, воздушного пространства и моря. Ценные уроки, полученные во время 12-дневной войны, позволяют нам реагировать еще сильнее, быстрее и эффективнее", - написал Арагчи.

В то же время он добавил, что Иран всегда поддерживал "взаимовыгодную, справедливую и равноправную" ядерную сделку.

"На равных условиях, без принуждения, угроз или запугивания - которая гарантирует право Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия. Такие виды вооружений не имеют места в наших планах безопасности, и мы никогда не стремились их получить", - подытожил глава МИД Ирана.