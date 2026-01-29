ua en ru
Иран заявил о готовности "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию

Четверг 29 января 2026 05:44
UA EN RU
Иран заявил о готовности "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию Фото: Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Армия Ирана готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или в море, а опыт войны с Израилем в прошлом году позволит реагировать на угрозы эффективнее.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети Х.

Заявление Арагчи прозвучало на фоне отправки Вашингтоном военного флота на Ближний Восток, а также усиления Штатами своей обороны на потенциальной линии соприкосновения с Ираном.

"Наши храбрые Вооруженные Силы готовы - с пальцами на спусковых крючках - немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей дорогой земли, воздушного пространства и моря. Ценные уроки, полученные во время 12-дневной войны, позволяют нам реагировать еще сильнее, быстрее и эффективнее", - написал Арагчи.

В то же время он добавил, что Иран всегда поддерживал "взаимовыгодную, справедливую и равноправную" ядерную сделку.

"На равных условиях, без принуждения, угроз или запугивания - которая гарантирует право Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия. Такие виды вооружений не имеют места в наших планах безопасности, и мы никогда не стремились их получить", - подытожил глава МИД Ирана.

Отметим, что в июне прошлого года Израиль ударил по ядерной инфраструктуре Ирана, а затем уже Тегеран начал наносить ракетные удары в ответ.

Израиль нанес удары по ядерной инфраструктуре Ирана, рассматривая иранскую ядерную программу как экзистенциальную угрозу.

В то же время, как известно, сейчас Иран находится в состоянии эскалации с США. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял неоднократно, что отправил на Ближний Восток свои эсминцы.

Министерство войны также усилило ударную авиацию и защиту, направив в регион несколько дополнительных штурмовиков F-15E и развернув системы ПВО Patriot и THAAD для защиты баз США. Также на территории США дальние бомбардировщики приведены в состояние повышенной готовности.

На фоне усиления военного присутствия США выдвинули Ирану ряд условий для сделки, среди которых - полный вывоз обогащенного урана и ограничение ракетной программы.

