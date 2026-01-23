ua en ru
США направляют большие силы к Ирану – заявление Трампа

Швейцария, Давос, Пятница 23 января 2026 02:17
США направляют большие силы к Ирану – заявление Трампа Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о передвижении американских сил в направлении Ирана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Трамп подчеркнул, что США сосредоточили крупные военные ресурсы в регионе для контроля над ситуацией и защиты интересов страны, одновременно предпочитая избежать прямого конфликта.

Концентрация военных сил

"У нас большая флотилия, направляющаяся в этом направлении, и посмотрим, что произойдет. У нас большие силы, идущие в сторону Ирана", – отметил президент. Сосредоточение сил носит превентивный характер и направлено на сдерживание возможных угроз со стороны Ирана.

Наблюдение и контроль

Президент добавил, что американские военные внимательно следят за развитием ситуации: "Но мы очень внимательно за ними следим". Такой подход позволяет оперативно реагировать на любые действия противника и минимизировать риски для гражданской и военной инфраструктуры.

Стратегический контекст

Заявления Трампа отражают текущую стратегическую позицию США на Ближнем Востоке. Усиленное присутствие сил и постоянное наблюдение демонстрируют готовность к различным сценариям развития событий и подчеркивают намерение США предотвратить эскалацию и сохранить стабильность в регионе.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что способен повлиять на завершение конфликта в Украине, отмечая, что ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на равных, при этом подчеркивая преимущество военной и экономической мощи США по сравнению с Россией.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп отметил, что его сегодняшняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским посылает сигнал России, подчеркнув необходимость завершения войны в Украине.

