С сухопутным вторжением. Трампу представили новые варианты ударов по Ирану, - NYT

Президенту США Дональду Трампу представили несколько расширенных сценариев ударов по Ирану, среди которых - сухопутное вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

По словам нескольких американских чиновников, в последние дни президенту США предложили расширенный список потенциальных военных вариантов действий против Ирана, направленных на обезвреживание ядерных и ракетных объектов страны, или ликвидацию верховного лидера Ирана.

Эти варианты выходят за рамки предложений, которые Трамп рассматривал две недели назад, когда хотел остановить убийства протестующих иранскими правительственными силами безопасности и связанными с ними ополчениями.

Текущий набор вариантов даже включает возможность для американских войск совершать наземные рейды на объекты в Иране.

По словам представителей Белого Дома, Трамп еще не одобрил военные действия и не выбрал один из вариантов, предложенных Пентагоном. Президент остается открытым к поиску дипломатического решения, и некоторые чиновники признали, что публичные угрозы имели целью побудить иранцев к переговорам.