С сухопутным вторжением. Трампу представили новые варианты ударов по Ирану, - NYT

Пятница 30 января 2026 11:45
С сухопутным вторжением. Трампу представили новые варианты ударов по Ирану, - NYT Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президенту США Дональду Трампу представили несколько расширенных сценариев ударов по Ирану, среди которых - сухопутное вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По словам нескольких американских чиновников, в последние дни президенту США предложили расширенный список потенциальных военных вариантов действий против Ирана, направленных на обезвреживание ядерных и ракетных объектов страны, или ликвидацию верховного лидера Ирана.

Эти варианты выходят за рамки предложений, которые Трамп рассматривал две недели назад, когда хотел остановить убийства протестующих иранскими правительственными силами безопасности и связанными с ними ополчениями.

Текущий набор вариантов даже включает возможность для американских войск совершать наземные рейды на объекты в Иране.

По словам представителей Белого Дома, Трамп еще не одобрил военные действия и не выбрал один из вариантов, предложенных Пентагоном. Президент остается открытым к поиску дипломатического решения, и некоторые чиновники признали, что публичные угрозы имели целью побудить иранцев к переговорам.

Что предшествовало

Напомним, ранее Трамп сказал, что Иран якобы "стремится заключить новое соглашение" и пригрозил Тегерану масштабными атаками, если он не согласится. В Иране опровергли "желание сделки" и заявили, что армия якобы готова "немедленно и решительно" ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или море.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня, 30 января, планирует посетить Турцию, чтобы попытаться предотвратить удары США по Ирану.

