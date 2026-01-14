ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп обіцяє "дуже рішучі заходи" у разі страти іранських протестувальників: що відомо

Среда 14 января 2026 04:25
UA EN RU
Трамп обіцяє "дуже рішучі заходи" у разі страти іранських протестувальників: що відомо Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Білого дому Дональд Трамп пообіцяв вжити "дуже рішучих заходів" у разі, якщо іранська влада почне страчувати антиурядових протестувальників цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"Ми вживемо дуже рішучих заходів. Якщо вони зроблять щось подібне, ми вживемо дуже рішучих заходів", - сказав Трамп у програмі американського медіа.

Американський лідер також заявив, що йому відомо про "досить значну кількість" людей, які загинули протягом понад двох тижнів демонстрацій.

За джерелами видання, щонайменше 12 тисяч, а можливо й понад 20 тисяч осіб зараз вважаються загиблими.

Також CBS нагадує, що у вівторок у соціальних мережах президент США попередив, що іранські чиновники "заплатять велику ціну" за будь-яке насильство, і пообіцяв іранським громадянам, що "допомога вже на шляху".

Ще Трамп заявив, що скасує всі зустрічі з іранськими чиновниками, доки вбивства не припиняться.

Станом на зараз президент, розмовляючи з журналістами та повертаючись у Білий дім сказав, що за 20 хвилин матиме точні дані про те, що відбувається в Ірані і буде діяти разом з командою відповідно.

Нагадаємо, Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".

Раніше Трамп обіцяв розплату іранській владі за криваве придушення протестів, які почались ще з кінця грудня 2025 року. Акції згодом переросли у жорсткі сутички між демонстрантами та силовиками.

Причиною мітингів у Тегерані стало різке падіння курсу національної валюти, що вдарило по бізнесу - саме тому на вулиці вийшли торговці центрального ринку столиці.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Дональд Трамп
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году