США отправляют в Израиль 10 000 ракет с лазерным наведением

США согласовали продажу вооружения своим стратегическим партнерам на общую сумму 8,6 миллиарда долларов. Это решение призвано укрепить безопасность союзников без нарушения общей стабильности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Государственный департамент дал "зеленый свет" на поставку Израилю огромной партии вооружения. Речь идет о 10 000 ракет, оснащенных лазерным наведением APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).
Это оружие позволяет наносить точечные удары с минимальными сопутствующими потерями. Сумма контракта, по данным Министерства иностранных дел США, составляет 992,4 миллиона долларов. В пакет также входит сопутствующее оборудование и техническая поддержка.
Параллельно Вашингтон одобрил критически важные сделки для других стран региона:
Американские дипломаты убеждают, что эти контракты не спровоцируют новую волну эскалации. В заявлениях ведомства утверждается, что "соглашения соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов и не изменят баланс сил в регионе".
Особое внимание уделили собственным запасам США. Белый дом уверяет, что передача такого количества техники не ослабит американскую армию.
Главными выгодоприобретателями этих сделок станут гиганты американского и международного оборонпрома. Пентагон уже определил основных подрядчиков:
Эти контракты являются частью долгосрочной стратегии США по созданию многоуровневой системы обороны на Ближнем Востоке.
В 2027 году Украина не получит от Штатов военную помощь по программе USAI. Дю бюджет эту статью расходов США не внесли.
США уже предупредили своих союзников в Европе о задержках в поставках оружия и сокращении запасов, с которым Вашингтон столкнулся во время войны с Ираном. Задержки коснутся боеприпасов для ракетных комплексов HIMARS, Nasams и других, которые активно предоставляет ЕС Украине.
Между тем только за одни сутки Пентагон доставил Израилю около семи тысяч тонн оружия. Тель-Авив получил тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, совместные легкие тактические машины и тому подобное.
А еще Трамп решил вывести 5 000 американских солдат из Германии. Пентагон готовит масштабное сокращение военного контингента в Европе.