ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пентагон доставил Израилю около семи тысяч тонн оружия за сутки

01:27 01.05.2026 Пт
2 мин
Тель-Авив получил тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, совместные легкие тактические машины и т.д.
aimg Юлия Маловичко
Пентагон доставил Израилю около семи тысяч тонн оружия за сутки

США отправили 6500 тонн боеприпасов и оборудования в Израиль за 24 часа
в рамках масштабной логистической операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Читайте также: Бывшие премьер-министры Израиля объединяются для противодействия Нетаньяху

Известно, что два грузовых судна пришвартовались в портах Ашдода и Хайфы, перевезя тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военных грузовиков и другого военного оборудования.

Кроме крупных морских судов для перевозки вооружения и техники США использовали также несколько грузовых самолетов.

Среди перевезенного: тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, совместные легкие тактические машины (JLTV) и дополнительное военное снаряжение.

Полученное перевезли на базы Армии обороны Израиля по всей стране в рамках операции в порту Ашдод под руководством генерального директора Министерства обороны генерал-майора (резидента) Амира Барама.

Воздушный и морской мост остается "центральным инструментом для повышения готовности, поскольку ситуация с безопасностью продолжает развиваться", - заявили в Тель-Авиве.

С момента начала операции "Ревущий лев" Израиль получил более 115 600 тонн военной техники с помощью 403 воздушных и 10 морских перевозок.

Министр обороны Израиля Кац заявил, что страна "готова в любой момент действовать против своих врагов, на каждом фронте и где угодно"

"Этот расширяемый воздушный и морской мост непосредственно укрепляет возможности и оперативное преимущество Армии обороны Израиля", - добавил он.

Сообщается, что операция по закупкам и перевозкам будет продолжать расширяться в последующие недели.

Напомним, 20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "еще не конец" войны в Иране и допустил новые события.

Ранее также сообщалось, что "Моссад" готовит тайные операции в Иране, один из планов разведки - спровоцировать восстание населения для свержения режима исламского государства.

При этом насчет войны США в Иране, президент Дональд Трамп заявил, что Америка уже одержала победу. Однако, ядерная угроза со стороны Тегерана сохраняется.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге