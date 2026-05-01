Пентагон доставил Израилю около семи тысяч тонн оружия за сутки
США отправили 6500 тонн боеприпасов и оборудования в Израиль за 24 часа
в рамках масштабной логистической операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Известно, что два грузовых судна пришвартовались в портах Ашдода и Хайфы, перевезя тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военных грузовиков и другого военного оборудования.
Кроме крупных морских судов для перевозки вооружения и техники США использовали также несколько грузовых самолетов.
Среди перевезенного: тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, совместные легкие тактические машины (JLTV) и дополнительное военное снаряжение.
Полученное перевезли на базы Армии обороны Израиля по всей стране в рамках операции в порту Ашдод под руководством генерального директора Министерства обороны генерал-майора (резидента) Амира Барама.
Воздушный и морской мост остается "центральным инструментом для повышения готовности, поскольку ситуация с безопасностью продолжает развиваться", - заявили в Тель-Авиве.
С момента начала операции "Ревущий лев" Израиль получил более 115 600 тонн военной техники с помощью 403 воздушных и 10 морских перевозок.
Министр обороны Израиля Кац заявил, что страна "готова в любой момент действовать против своих врагов, на каждом фронте и где угодно"
"Этот расширяемый воздушный и морской мост непосредственно укрепляет возможности и оперативное преимущество Армии обороны Израиля", - добавил он.
Сообщается, что операция по закупкам и перевозкам будет продолжать расширяться в последующие недели.
