170 миллионов баррелей в ловушке: DW разобрала перспективы "нефтяного удара" США

Соединенные Штаты усиливают экономическое давление на Тегеран, используя морскую блокаду как главный рычаг влияния. Однако эксперты задаются вопросом: сможет ли Трамп остановить экспорт энергоносителей, чтобы заставить иранский режим пойти на политические уступки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сейчас между странами действует формальное прекращение огня, а президент США Дональд Трамп вообще объявил в Конгрессе о завершении войны в Иране. Однако блокада иранских кораблей продолжается и Белый дом рассматривает дополнительно запуск новой волны военных атак, пока не получит желаемого.

Трамп требует от Ирана выполнения трех ключевых условий:

полный отказ от ядерной программы;

передача 400 килограммов высокообогащенного урана;

существенное ограничение влияния в регионе.

"США часто сочетают стратегические сообщения и умышленную двусмысленность, чтобы дать им пространство для маневра", - говорит иранский эксперт Фатемех Аман.

Нефть в хранилищах и угроза скважинам

Для бюджета Ирана продажа углеводородов - это вопрос жизни. От нефтегазовых доходов зависит от 33% до 45% государственных поступлений, а сейчас экспорт стремительно летит вниз.

Старший аналитик компании Kpler Хомаюн Фалакшахи отмечает, что Иран вынужден накапливать нефть в хранилищах. Танкеры просто не могут покинуть Персидский залив. Из-за этого страна начала сокращать добычу.

Эксперт по энергетике Далга Чатиноглу приводит конкретные цифры. Добыча в Иране может упасть на 1 миллион баррелей в сутки уже через месяц. Однако в море на танкерах заблокировано около 170 миллионов баррелей, которые успели выйти до начала осады, что дает Тегерану финансовую "подушку" на 2-3 месяца.

Главная опасность - техническая. Если скважины остановить надолго, они могут быть навсегда повреждены. Это сделает дальнейшее восстановление добычи невозможным.

Экономика Ирана под давлением инфляции

Внутренняя ситуация в Иране становится критической. Правительству становится все труднее платить зарплаты силовикам и военным. В прошлом году инфляция в стране достигла 51%. Прогнозы на 2026 год еще хуже - шокирующие 69%.

Многолетняя коррупция и санкции подорвали фундамент государства, отмечается в материале. Морская блокада только ускоряет этот процесс.