В бюджет США 2027 года не включили финансирование USAI для Украины

В бюджете США на 2027 год предварительно не предусмотрено финансирования USAI для Украины. Речь о программе помощи нашей стране в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал C-SPAN , который транслировал слушания в Комитете Сената США по вопрос вооруженных сил.

Во время заседания сенатор Ангус Кинг (от штата Мэн) поднял вопрос о дальнейшей поддержке Украины и ранее выделенной финансовой помощи. Речь идет о 800 млн долларов, выделение которых утвердили в прошлом году в два этапа - по 400 млн в 2026 и 2027 годах.

Участники слушаний сообщили, что эти средства в 2026 году поступили в марте, однако их распределение на данный момент еще продолжается.

Глава Пентагона Пит Хегсет, который отвечал на вопрос сенатора Ангуса Кинга и финансировании инициативу поддержки Украины, сказал, что в Вашингтоне ожидают большего участия в плане финансов - странами Европы.

"Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и взяла на себя это бремя. Это богатые страны с состояниями в 20 триллионов долларов против экономики в 2 трлн долларов. Европа может сделать шаг вперед, Европа может профинансировать это… Если это так важно для Европы… то европейские страны должны платить за это", - заявил Хегсет.

Во время этого же заседания и.о. финансового руководителя Пентагона Джулс Херст подтвердил, что финансирование этой программы на 2027 год в документе отсутствует.

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", - сказал он.

Отметим, что программа Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) представляет собой механизм военной помощи Украине. В ее рамках Пентагон мог заключать контракты с оборонными компаниями на производство вооружения и техники для нужд ВСУ. Инициатива была запущена в период президентства Джо Байдена.