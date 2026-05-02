США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за войны с Ираном, - FT

США предупредили своих союзников в Европе о задержках в поставках оружия и сокращения запасов, с которым Вашингтон столкнулся в ходе войны с Ираном. Причем задержки могут коснуться даже Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Кому ожидать задержек и почему

По словам девяти человек, Пентагон предупредил европейских союзников о возможных длительных задержках поставок американского оружия. В частности, предупреждение получили как минимум Великобритания, Польша, Литва и Эстония. Кроме того, обсуждалась возможность отсрочки поставок и в Азию.

Задержки частично вызваны острой обеспокоенностью по поводу уровня запасов оружия в США, поскольку Вашингтон за последние два месяца использовать большой объем вооружений против Ирана.

Причем американским военным уже пришлось перебрасывать оружие из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский, чтобы восполнить дефицит.

Также война с Ираном усилила опасения по поводу того, обладают ли США достаточными запасами оружия, чтобы сдержать Пекин или одержать победу над Китаем в любом будущем конфликте с КНР из-за Тайваня.

Помимо того, что задержки вызывают тревогу по всей Европе, они являются плохой новостью для Украины на фоне опасений по поводу поддержки страна со стороны США после четырех лет полномасштабной войны.

Также задержки происходят в напряженный момент трансатлантических отношений. Как известно, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на союзников за то, что они не делают больше для помощи США в борьбе с Ираном.

Однако несколько человек заявили FT, что задержки не направлены на наказание Европы, а отражают реальные опасения США по поводу своих запасов.

Эксперты по безопасности заявили, что союзникам США в Азии тоже следует быть готовыми к задержкам. Как пример, известно, что Япония и Южная Корея полагаются на различное американское оружие, включая противоракетные комплексы Patriot для своей обороны.

Какие вооружения могут начать приходить с задержкой

FT пишет, что задержки коснуться боеприпасов для ракетных комплексов HIMARS, Nasams и других.

В Пентагоне заявили, что "тщательно оценивают новые запросы на оборудование от партнеров, а также существующие дела о передаче вооружений, чтобы обеспечить их соответствие оперативным потребностям".

Издание отмечает, в число союзников и партнеров США, которые используют систему Nasams, входят Тайвань, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Литва, Индонезия, Австралия, Венгрия, Украина, Дания, Катар и Оман.

По данным Lockheed Martin, 14 партнеров США используют HIMARS. К ним относятся Тайвань, Украина, Польша, Эстония, Австралия и ОАЭ.

Напряженность в складских запасах уже наносит ущерб Украине. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что поставки американского оружия в Киев задерживаются с начала войны с Ираном.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил, что задержки поставок иногда приводят к тому, что ПВО Patriot оказывается пустой во время ракетных атак РФ.