Конец эпохи Рамштайна? Трамп забирает войска из Германии из-за спора с Мерцом
Пентагон готовит масштабное сокращение военного контингента в Германии. Из страны планируют вывести около пять тысяч американских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и Reuters.
Дональд Трамп недоволен европейскими союзниками, а именно тем, что они оказывают мало помощи в американо-иранской войне. Президент публично раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца и лидеров других стран НАТО.
Трамп неоднократно подчеркивал, что партнеры должны разделить бремя войны, а особую надежду возлагал на мощную Германию, говорится в материале. Поскольку этого не произошло, Белый дом перешел к радикальным действиям.
Наследие холодной войны: насколько велико присутствие США
Германия десятилетиями была главным форпостом Америки в Европе. Это присутствие началось еще после Второй мировой войны и укрепилось во времена противостояния с СССР.
Присутствие сил США в Германии:
более 36 000 кадровых военных;
около 1 500 резервистов;
почти 11 500 гражданских работников.
На сегодня только Япония имеет больший контингент армии США на своей территории. Германия остается критически важной для логистики Пентагона, ведь здесь расположена авиабаза Рамштайн - ключевой центр для глобальных операций. Также в стране базируются штаб-квартиры Европейского и Африканского командований США.
Куда перебросят войска и как это повлияет на безопасность
Похоже, план о выводе пяти тысяч военных - предупредительный сигнал от Трампа. Часть солдат вернется в Соединенные Штаты, однако значительное количество планируют перебросить в Индо-Тихоокеанский регион, который Пентагон сейчас считает своим приоритетом.
"Это попытка сосредоточиться на приоритетах на родине и в Тихом океане", - пояснили чиновники минобороны США.
Несмотря на значительное сокращение, некоторые критические объекты будут работать в обычном режиме. Это касается Регионального медицинского центра Ландштуль. Это крупнейшая американская больница за пределами США. Она является жизненно важной для спасения бойцов, получивших ранения во время иранских атак. Медицинская эвакуация и лечение пострадавших остаются вне политических споров.
Что предшествовало выводу войск США из Германии
Буквально позавчера в своей соцсети Truth Social Трамп сообщил, что "рассматривает возможность" вывода войск из ФРГ. Никаких деталей относительно масштабов возможного сокращения или сроков он тогда не привел.
Кроме того, Трамп пригрозил вывести войска США еще из двух стран Европы. Это касается Италии, а особенно Испании, которая открыто осуждает Трампа за войну в Иране.
А еще администрация президента США разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - с разделением на "послушных" и "непослушных".