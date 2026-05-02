Конец эпохи Рамштайна? Трамп забирает войска из Германии из-за спора с Мерцом

Пентагон готовит масштабное сокращение военного контингента в Германии. Из страны планируют вывести около пять тысяч американских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и Reuters .

Дональд Трамп недоволен европейскими союзниками, а именно тем, что они оказывают мало помощи в американо-иранской войне. Президент публично раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца и лидеров других стран НАТО.

Трамп неоднократно подчеркивал, что партнеры должны разделить бремя войны, а особую надежду возлагал на мощную Германию, говорится в материале. Поскольку этого не произошло, Белый дом перешел к радикальным действиям.

Наследие холодной войны: насколько велико присутствие США

Германия десятилетиями была главным форпостом Америки в Европе. Это присутствие началось еще после Второй мировой войны и укрепилось во времена противостояния с СССР.

Присутствие сил США в Германии:

более 36 000 кадровых военных;

около 1 500 резервистов;

почти 11 500 гражданских работников.

На сегодня только Япония имеет больший контингент армии США на своей территории. Германия остается критически важной для логистики Пентагона, ведь здесь расположена авиабаза Рамштайн - ключевой центр для глобальных операций. Также в стране базируются штаб-квартиры Европейского и Африканского командований США.

Куда перебросят войска и как это повлияет на безопасность

Похоже, план о выводе пяти тысяч военных - предупредительный сигнал от Трампа. Часть солдат вернется в Соединенные Штаты, однако значительное количество планируют перебросить в Индо-Тихоокеанский регион, который Пентагон сейчас считает своим приоритетом.

"Это попытка сосредоточиться на приоритетах на родине и в Тихом океане", - пояснили чиновники минобороны США.

Несмотря на значительное сокращение, некоторые критические объекты будут работать в обычном режиме. Это касается Регионального медицинского центра Ландштуль. Это крупнейшая американская больница за пределами США. Она является жизненно важной для спасения бойцов, получивших ранения во время иранских атак. Медицинская эвакуация и лечение пострадавших остаются вне политических споров.