США відправляють до Ізраїля 10 000 ракет з лазерним наведенням

США погодили продаж озброєння своїм стратегічним партнерам на загальну суму 8,6 мільярда доларів. Це рішення покликане зміцнити безпеку союзників без порушення загальної стабільності в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Державний департамент дав "зелене світло" на постачання Ізраїлю величезної партії озброєння. Йдеться про 10 000 ракет, оснащених лазерним наведенням APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).
Ця зброя дозволяє завдавати точкових ударів з мінімальними супутніми втратами. Сума контракту, за даними Міністерства закордонних справ США, становить 992,4 мільйона доларів. До пакета також входить супутнє обладнання та технічна підтримка.
Паралельно Вашингтон схвалив критично важливі угоди для інших країн регіону:
Американські дипломати переконують, що ці контракти не спровокують нову хвилю ескалації. У заявах відомства стверджується, що "угоди відповідають національним інтересам Сполучених Штатів і не змінять баланс сил у регіоні".
Особливу увагу приділили власним запасам США. Білий дім запевняє, що передача такої кількості техніки не послабить американську армію.
Головними вигодонабувачами цих угод стануть гіганти американського та міжнародного оборонпрому. Пентагон уже визначив основних підрядників:
Ці контракти є частиною довгострокової стратегії США щодо створення багаторівневої системи оборони на Близькому Сході.
У 2027 році Україна не отримає від Штатів військову допомогу по програмі USAI. Дю бюджету цю статтю витрат США не внесли.
США вже попередили своїх союзників у Європі про затримки в постачанні зброї та скорочення запасів, з яким Вашингтон зіткнувся під час війни з Іраном. Затримки торкнуться боєприпасів для ракетних комплексів HIMARS, Nasams та інших, які активно надає ЄС Україні.
Тим часом лише за одну добу Пентагон доставив Ізраїлю близько семи тисяч тонн зброї. Тель-Авів отримав тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, спільні легкі тактичні машини тощо.
А ще Трамп вирішив вивести 5 000 американських солдатів з Німеччини. Пентагон готує масштабне скорочення військового контингенту в Європі.