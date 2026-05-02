США відправляють до Ізраїля 10 000 ракет з лазерним наведенням

Державний департамент дав "зелене світло" на постачання Ізраїлю величезної партії озброєння. Йдеться про 10 000 ракет, оснащених лазерним наведенням APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

Ця зброя дозволяє завдавати точкових ударів з мінімальними супутніми втратами. Сума контракту, за даними Міністерства закордонних справ США, становить 992,4 мільйона доларів. До пакета також входить супутнє обладнання та технічна підтримка.

Паралельно Вашингтон схвалив критично важливі угоди для інших країн регіону:

Катар отримає системи бойового керування IBCS та логістичну підтримку на суму 2,5 мільярда доларів.

Для ОАЕ погодили продаж 1,5 тисячі комплектів високоточних ракет APKWS за 147,6 мільйона доларів.

Кувейт та Катар також отримають додаткові компоненти до систем Patriot для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Американські дипломати переконують, що ці контракти не спровокують нову хвилю ескалації. У заявах відомства стверджується, що "угоди відповідають національним інтересам Сполучених Штатів і не змінять баланс сил у регіоні".

Особливу увагу приділили власним запасам США. Білий дім запевняє, що передача такої кількості техніки не послабить американську армію.

Хто виготовлятиме зброю для союзників

Головними вигодонабувачами цих угод стануть гіганти американського та міжнародного оборонпрому. Пентагон уже визначив основних підрядників:

BAE Systems - відповідатиме за виробництво та постачання ракет APKWS для Ізраїлю, Катару та ОАЕ.

Lockheed Martin та RTX (колишня Raytheon) - займатимуться інтегрованими системами бойового командування для Кувейту та постачанням ракет Patriot для Катару.

Ці контракти є частиною довгострокової стратегії США щодо створення багаторівневої системи оборони на Близькому Сході.