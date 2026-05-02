Главная » Новости » В мире

США отправляют в Израиль 10 000 ракет с лазерным наведением

04:36 02.05.2026 Сб
3 мин
В перечень стран-получателей оружия от США на 8,6 млрд кроме Израиля попали Катар, Кувейт и ОАЭ
aimg Филипп Бойко
США отправляют в Израиль 10 000 ракет с лазерным наведением Фото: загрузка оружия США (Getty Images)
США согласовали продажу вооружения своим стратегическим партнерам на общую сумму 8,6 миллиарда долларов. Это решение призвано укрепить безопасность союзников без нарушения общей стабильности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: 170 миллионов баррелей в ловушке: DW разобрала перспективы "нефтяного удара" США

Государственный департамент дал "зеленый свет" на поставку Израилю огромной партии вооружения. Речь идет о 10 000 ракет, оснащенных лазерным наведением APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

Это оружие позволяет наносить точечные удары с минимальными сопутствующими потерями. Сумма контракта, по данным Министерства иностранных дел США, составляет 992,4 миллиона долларов. В пакет также входит сопутствующее оборудование и техническая поддержка.

Параллельно Вашингтон одобрил критически важные сделки для других стран региона:

  • Катар получит системы боевого управления IBCS и логистическую поддержку на сумму 2,5 миллиарда долларов.
  • Для ОАЭ согласовали продажу 1,5 тысячи комплектов высокоточных ракет APKWS за 147,6 миллиона долларов.
  • Кувейт и Катар также получат дополнительные компоненты к системам Patriot для усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

Американские дипломаты убеждают, что эти контракты не спровоцируют новую волну эскалации. В заявлениях ведомства утверждается, что "соглашения соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов и не изменят баланс сил в регионе".

Особое внимание уделили собственным запасам США. Белый дом уверяет, что передача такого количества техники не ослабит американскую армию.

Кто будет производить оружие для союзников

Главными выгодоприобретателями этих сделок станут гиганты американского и международного оборонпрома. Пентагон уже определил основных подрядчиков:

  • BAE Systems - будет отвечать за производство и поставку ракет APKWS для Израиля, Катара и ОАЭ.
  • Lockheed Martin и RTX (бывшая Raytheon) - будут заниматься интегрированными системами боевого командования для Кувейта и поставкой ракет Patriot для Катара.

Эти контракты являются частью долгосрочной стратегии США по созданию многоуровневой системы обороны на Ближнем Востоке.

На Ближний Восток все, а в Европу ничего?

В 2027 году Украина не получит от Штатов военную помощь по программе USAI. Дю бюджет эту статью расходов США не внесли.

США уже предупредили своих союзников в Европе о задержках в поставках оружия и сокращении запасов, с которым Вашингтон столкнулся во время войны с Ираном. Задержки коснутся боеприпасов для ракетных комплексов HIMARS, Nasams и других, которые активно предоставляет ЕС Украине.

Между тем только за одни сутки Пентагон доставил Израилю около семи тысяч тонн оружия. Тель-Авив получил тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, совместные легкие тактические машины и тому подобное.

А еще Трамп решил вывести 5 000 американских солдат из Германии. Пентагон готовит масштабное сокращение военного контингента в Европе.

Война с Ираном завершена, Трамп уведомил Конгресс, - Politico
