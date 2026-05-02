США отправляют в Израиль 10 000 ракет с лазерным наведением

США согласовали продажу вооружения своим стратегическим партнерам на общую сумму 8,6 миллиарда долларов. Это решение призвано укрепить безопасность союзников без нарушения общей стабильности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственный департамент дал "зеленый свет" на поставку Израилю огромной партии вооружения. Речь идет о 10 000 ракет, оснащенных лазерным наведением APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

Это оружие позволяет наносить точечные удары с минимальными сопутствующими потерями. Сумма контракта, по данным Министерства иностранных дел США, составляет 992,4 миллиона долларов. В пакет также входит сопутствующее оборудование и техническая поддержка.

Параллельно Вашингтон одобрил критически важные сделки для других стран региона:

Катар получит системы боевого управления IBCS и логистическую поддержку на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Для ОАЭ согласовали продажу 1,5 тысячи комплектов высокоточных ракет APKWS за 147,6 миллиона долларов.

Кувейт и Катар также получат дополнительные компоненты к системам Patriot для усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

Американские дипломаты убеждают, что эти контракты не спровоцируют новую волну эскалации. В заявлениях ведомства утверждается, что "соглашения соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов и не изменят баланс сил в регионе".

Особое внимание уделили собственным запасам США. Белый дом уверяет, что передача такого количества техники не ослабит американскую армию.

Кто будет производить оружие для союзников

Главными выгодоприобретателями этих сделок станут гиганты американского и международного оборонпрома. Пентагон уже определил основных подрядчиков:

BAE Systems - будет отвечать за производство и поставку ракет APKWS для Израиля, Катара и ОАЭ.

Lockheed Martin и RTX (бывшая Raytheon) - будут заниматься интегрированными системами боевого командования для Кувейта и поставкой ракет Patriot для Катара.

Эти контракты являются частью долгосрочной стратегии США по созданию многоуровневой системы обороны на Ближнем Востоке.