Головна » Новини » У світі

США відправляють до Ізраїля 10 000 ракет з лазерним наведенням

04:36 02.05.2026 Сб
3 хв
В перелік країн-отримувачів зброї від США на 8,6 млрд окрім Ізраїля потрапили Катар, Кувейт та ОАЕ
aimg Пилип Бойко
США відправляють до Ізраїля 10 000 ракет з лазерним наведенням Фото: завантаження зброї США (Getty Images)
США погодили продаж озброєння своїм стратегічним партнерам на загальну суму 8,6 мільярда доларів. Це рішення покликане зміцнити безпеку союзників без порушення загальної стабільності в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державний департамент дав "зелене світло" на постачання Ізраїлю величезної партії озброєння. Йдеться про 10 000 ракет, оснащених лазерним наведенням APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

Ця зброя дозволяє завдавати точкових ударів з мінімальними супутніми втратами. Сума контракту, за даними Міністерства закордонних справ США, становить 992,4 мільйона доларів. До пакета також входить супутнє обладнання та технічна підтримка.

Паралельно Вашингтон схвалив критично важливі угоди для інших країн регіону:

  • Катар отримає системи бойового керування IBCS та логістичну підтримку на суму 2,5 мільярда доларів.
  • Для ОАЕ погодили продаж 1,5 тисячі комплектів високоточних ракет APKWS за 147,6 мільйона доларів.
  • Кувейт та Катар також отримають додаткові компоненти до систем Patriot для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.

Американські дипломати переконують, що ці контракти не спровокують нову хвилю ескалації. У заявах відомства стверджується, що "угоди відповідають національним інтересам Сполучених Штатів і не змінять баланс сил у регіоні".

Особливу увагу приділили власним запасам США. Білий дім запевняє, що передача такої кількості техніки не послабить американську армію.

Хто виготовлятиме зброю для союзників

Головними вигодонабувачами цих угод стануть гіганти американського та міжнародного оборонпрому. Пентагон уже визначив основних підрядників:

  • BAE Systems - відповідатиме за виробництво та постачання ракет APKWS для Ізраїлю, Катару та ОАЕ.
  • Lockheed Martin та RTX (колишня Raytheon) - займатимуться інтегрованими системами бойового командування для Кувейту та постачанням ракет Patriot для Катару.

Ці контракти є частиною довгострокової стратегії США щодо створення багаторівневої системи оборони на Близькому Сході.

На Близький Схід все, а до Європи нічого?

У 2027 році Україна не отримає від Штатів військову допомогу по програмі USAI. Дю бюджету цю статтю витрат США не внесли.

США вже попередили своїх союзників у Європі про затримки в постачанні зброї та скорочення запасів, з яким Вашингтон зіткнувся під час війни з Іраном. Затримки торкнуться боєприпасів для ракетних комплексів HIMARS, Nasams та інших, які активно надає ЄС Україні.

Тим часом лише за одну добу Пентагон доставив Ізраїлю близько семи тисяч тонн зброї. Тель-Авів отримав тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, спільні легкі тактичні машини тощо.

А ще Трамп вирішив вивести 5 000 американських солдатів з Німеччини. Пентагон готує масштабне скорочення військового контингенту в Європі.

Війну з Іраном завершено, Трамп повідомив Конгрес, - Politico
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна