США, Украина и партнеры формируют коалицию гарантий безопасности, - Sky News

Как пишет издание, согласно документу, гарантии предусматривают поддержку Украины в случае нового вооруженного нападения РФ.

Речь идет, в частности, о возможном использовании военных возможностей, разведывательных ресурсов и логистической помощи, а также дипломатические шаги и введение дополнительных санкций против агрессора.

Проект соглашения также предусматривает создание многонациональных сил для Украины, которые должны способствовать восстановлению Вооруженных сил и выполнять функцию сдерживания.

Отдельно отмечается, что в Париже планируют сформировать коалицию с участием США, Украины и других государств, готовых присоединиться к реализации этих гарантий.