США, Україна та партнери формують коаліцію гарантій безпеки, - Sky News

Саміт у Парижі

6 січня в Парижі зберуться союзники України, аби узгодити свій внесок у майбутні безпекові гарантії для Києва у разі припинення вогню з Росією.

Переговори проходять у межах ширших зусиль із напрацювання спільної позиції України, європейських партнерів і США, яку в подальшому можуть представити російській стороні. Однією з ключових тем стане можливе розміщення іноземного військового контингенту в Україні після встановлення перемир’я.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

Крім того, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні "коаліції охочих" і проведе зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

А ось прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підписання документів, які остаточно закріплять спільну американо-європейську позицію щодо України, може відбутися вже найближчими днями, не виключено - у Вашингтоні.