США та Росія близькі до ядерної угоди: Axios дізналось деталі переговорів в Абу-Дабі

Четвер 05 лютого 2026 16:54
UA EN RU
США та Росія близькі до ядерної угоди: Axios дізналось деталі переговорів в Абу-Дабі Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

РФ та США ведуть переговори про продовження договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і близькі до досягнення угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та журналіста видання Барака Равіда в X.

Джерела видання розповіли, що дві країни близькі до укладення договору New START, проте проєкт плану мають схвалити лідери США та країни-агресорки.

За словами одного з джерел, переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі між спецпредставниками американського лідера Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та офіційними особами РФ.

За даними джерела Axios, дія договору спливає у четвер і його продовження не буде юридично оформлено. За його словами, сторони домовилися дотримуватися його умов і вести переговори про нову угоду.

"Ми домовилися з Росією діяти сумлінно і почати обговорення способів оновлення договору", - наголосив американський чиновник.

Пізніше Барак Равід повідомив, що США та РФ погодилися дотримуватися умов СНО ще щонайменше шість місяців. Протягом цього часу будуть вестися переговори про потенційну нову угоду.

Що відомо про договір СНО-3

Цей договір є обмежувальний механізм, який стримує ядерні арсенали США та РФ. Дві країни разом володіють приблизно 85% світових боєголовок.

Договір СНО-3 обмежує кількість ядерних боєголовок, які США і Росія можуть розміщувати на підводних човнах, ракетах і бомбардувальниках, а також включає важливі механізми прозорості.

Нагадаємо, 5 лютого припиняє дію Договір про обмеження ядерних арсеналів США та Росії. Російський диктатор Володимир Путін раніше запропонував добровільно дотримуватися обмежень ще рік.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би нову угоду, яка включала б також Китай, однак конкретних кроків Вашингтон поки не зробив.

Водночас американський президент наказав Пентагону відновити ядерні випробування "на рівних умовах" з Росією та Китаєм.

