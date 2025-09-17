США одобрили передачу Украине оружия, а Зеленский встретится с Трампом: новости за 16 сентября
США одобрили отправку Украине двух пакетов военной помощи, которые оплатили страны НАТО. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможной встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Более детально о том, что произошло во вторник, 16 сентября, - в материале РБК-Украина.
Администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансировало НАТО.
По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби, речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.
Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, - госсекретарь США
Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, глава Белого дома все еще надеется поспособствовать заключению мирного соглашения с участием российского диктатора Владимира Путина.
Рада возобновила прямые трансляции заседаний: где смотреть
Верховная Рада начала прямые трансляции своих заседаний. Это произошло буквально впервые за почти 4 года.
За время полномасштабной войны телеканал Рада до этого только один раз показывал заседание народных депутатов.
РФ ударила по фармуниверситету в Харькове: момент прилета и фото последствий
Во время российской атаки на Харьков 16 сентября один из беспилотников попал в здание Национального фармацевтического университета в Слободском районе города.
В результате удара повреждена крыша заведения и возник пожар.
Трамп: Зеленскому придется заключить сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить сделку, чтобы завершить войну РФ против Украины.
Также он добавил, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин ненавидят друг друга.