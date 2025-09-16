ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рада возобновила прямые трансляции заседаний: где смотреть

Киев, Вторник 16 сентября 2025 11:37
UA EN RU
Рада возобновила прямые трансляции заседаний: где смотреть Фото: Рада начала прямые трансляции после почти 4-летнего перерыва (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада начала прямые трансляции своих заседаний. Это произошло буквально впервые за почти 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Рада.

Так, сегодня, 16 сентября Рада показывает онлайн пленарное заседание. За время полномасштабной войны телеканал Рада до этого только один раз показывал заседание народных депутатов. Это было 31 июля 2025 года, когда парламент голосовал за восстановление независимости НАБУ и САП.

Почему заседания Рады не транслировались онлайн

Верховная Рада закрыла прямые эфиры заседаний после вторжения России из соображений безопасности. Тогда же журналистам ограничили доступ в сессионный зал, однако с мая 2024-го его восстановили.

В то же время заседания все же можно было наблюдать на неофициальных источниках. Их транслировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Теперь трансляции можно смотреть на канале Рада (видео ниже).

Почему прямые трансляции из Рады решили возобновить

Напомним, что 9 сентября 2025 года спикер парламента Руслан Стефанчук подписал постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады. Первая трансляция была запланирована на 16 сентября.

Как говорится в постановлении, необходимость вернуть прямые трансляции обосновывается изменением ситуации с безопасностью и необходимостью повысить прозрачность работы парламента даже в условиях военного положения.

В документе подчеркивается, что возобновление трансляций в прямом эфире возможно только с соблюдением правил безопасности. С этой целью планируется отменить ограничения на обнародование информации о ходе пленарных заседаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент Руслан Стефанчук Онлайн-трансляция Верховная рада
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"