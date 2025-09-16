Рада возобновила прямые трансляции заседаний: где смотреть

Верховная Рада начала прямые трансляции своих заседаний. Это произошло буквально впервые за почти 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Рада .

Так, сегодня, 16 сентября Рада показывает онлайн пленарное заседание. За время полномасштабной войны телеканал Рада до этого только один раз показывал заседание народных депутатов. Это было 31 июля 2025 года, когда парламент голосовал за восстановление независимости НАБУ и САП.

Почему заседания Рады не транслировались онлайн

Верховная Рада закрыла прямые эфиры заседаний после вторжения России из соображений безопасности. Тогда же журналистам ограничили доступ в сессионный зал, однако с мая 2024-го его восстановили.

В то же время заседания все же можно было наблюдать на неофициальных источниках. Их транслировал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Теперь трансляции можно смотреть на канале Рада (видео ниже).

Почему прямые трансляции из Рады решили возобновить

Напомним, что 9 сентября 2025 года спикер парламента Руслан Стефанчук подписал постановление о возвращении прямых трансляций заседаний Верховной Рады. Первая трансляция была запланирована на 16 сентября.