Трамп: Зеленскому придется заключить сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить сделку, чтобы завершить войну РФ против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
У Трампа спросили, что он скажет Зеленскому, если встретится с ним в Нью-Йорке, где с 22 по 30 сентября пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
"Ему придется начинать действовать и заключить сделку. Ему придется заключить сделку. Зеленскому придется заключить сделку. А Европе нужно перестать покупать нефть у России", - заявил Трамп.
Также он добавил, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин ненавидят друг друга.
"И похоже, что мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в комнате вместе. Там огромная ненависть", - считает американский лидер.
Он также похвастался, что встреча с Путиным на Аляске "многого достигла".
Путин не хочет мира
Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом массированные удары России по мирным городам Украины лишь усилились. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обращал внимание, что такие атаки свидетельствуют о том, что Россия не готова к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку только такой формат переговоров может приблизить мир.
В свою очередь глава Кремля также заявлял о якобы готовности встретиться, но никакой конкретики со стороны Москвы пока нет.