Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, - госсекретарь США
Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.
Рубио рассказал журналистам, что глава Белого дома все еще надеется поспособствовать заключению мирного соглашения с участием российского диктатора Владимира Путина.
Как уточнил госсекретарь США, на следующей неделе в Нью-Йорке лидеры собираются на Генеральную Ассамблею ООН.
"Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова (ред. - встретится с ним) в Нью-Йорке на следующей неделе", - сказал Рубио журналистам во время визита в Израиль.
Напомним, американский президент Дональд Трамп планирует в конце этой недели поговорить лидером КНР Си Цзиньпином.
Он отметил, что переговоры представителей США и Китая в Европе по торговым вопросам прошли "очень хорошо".