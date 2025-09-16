Администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансировало НАТО. Они могут быть отправлены в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.

По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби, речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.