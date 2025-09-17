США схвалили передачу Україні зброї, а Зеленський зустрінеться з Трампом: новини за 16 вересня
США схвалили відправлення Україні двох пакетів військової допомоги, які оплатили країни НАТО. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливу зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 16 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
Адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО.
За словами заступника міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі, йдеться про два постачання озброєння на суму 500 млн доларів у межах механізму PURL.
Трамп і Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку, - держсекретар США
Президент США Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, розповів держсекретар США Марко Рубіо.
За його словами, глава Білого дому все ще сподівається посприяти укладенню мирної угоди за участю російського диктатора Володимира Путіна.
Рада відновила прямі трансляції засідань: де дивитися
Верховна Рада почала прямі трансляції своїх засідань. Це сталося буквально вперше за майже 4 роки.
За час повномасштабної війни телеканал Рада до цього лише один раз показував засідання народних депутатів.
РФ вдарила по фармуніверситету в Харкові: момент прильоту і фото наслідків
Під час російської атаки на Харків 16 вересня один із безпілотників влучив у будівлю Національного фармацевтичного університету в Слобідському районі міста.
Унаслідок удару пошкоджено дах закладу та виникла пожежа.
Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України.
Також він додав, що Зеленський і російський диктатор Володимир Путін ненавидять один одного.