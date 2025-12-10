ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В США рассматривают "корейский сценарий" для прекращения войны в Украине, - СМИ

Украина, США, Среда 10 декабря 2025 12:59
UA EN RU
В США рассматривают "корейский сценарий" для прекращения войны в Украине, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США среди других вариантов прекращения войны в Украине рассматривают реализацию так называемого "корейского сценария". Страна будет разделена по линии соприкосновения, как это произошло с Южной и Северной Кореями по итогам войны в 1950-1953 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку журналиста Дэвида Игнатиуса для американского издания The Washington Post.

Игнатиус со ссылкой на собственные источники среди американских, украинских и европейских чиновников пишет, что несмотря на жесткую и не очень адекватную риторику президента США Дональда Трампа, мирное соглашение о прекращении войны в Украине, похоже, может быть заключено.

При этом мир в Украине будет выглядеть следующим образом: это будет "суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, которое является частью Европейского Союза и восстанавливает свою экономику благодаря большим инвестициям из Соединенных Штатов и Европы".

Игнатиус отмечает, что Трамп может испортить ситуацию, нажав на президента Украины Владимира Зеленского так сильно, что Зеленский и его европейские союзники решат продолжить войну, несмотря на ее ужасную цену. Тем более, что сейчас Европа раздражена новой "Стратегией национальной безопасности" США: это усложнило переговоры.

"Такая беспристрастность между другом и врагом не имеет смысла ни стратегически, ни морально, и это действительно беспокоит Европу", - подчеркнул журналист.

Мирное соглашение: детали

Игнатиус подтвердил, что в рамках мирного соглашения рассматриваются три документа - собственно мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины. Он привел некоторые возможные пункты соглашения и нюансы предлагаемых мирных договоренностей:

  • Украина станет членом ЕС в 2027 году. Администрация США считает, что преодолеет сопротивление крупнейшего оппонента вступления Украины в Европейский Союз - Венгрии. Игнатиус отметил, что учитывая уровень ненависти российского диктатора Владимира Путина к Украине и ее европейской интеграции, это выглядит победой.
  • США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО. Украина требует ратификации этого момента через Конгресс США. Отдельные гарантии безопасности подпишут страны Европы.
  • Суверенитет Украины "будет защищен от любого российского вето".
  • Кроме непосредственно Вооруженных сил Украины в размере 800 тысяч солдат, Украина будет иметь дополнения - Национальную гвардию и другие силы поддержки. При этом Украина категорически отказывается конституционно ограничить армию.
  • "Корейский вариант": вдоль всей линии соприкосновения заработает прекращение огня. В дальнейшем там создадут демилитаризованную зону и зону запрета тяжелого вооружения. Линию будут мониторить подобно тому, как контролируется ДМЗ между Южной и Северной Кореей.
  • "Камень преткновения": Россия и США пытаются заставить Украину передать россиянам примерно 25% Донетчины - территорию, которую удерживают российские войска. Трамп утверждает, что Украина все равно, мол, потеряет эту территорию через полгода боев. Киев отвергает варианты "обмена территориями".
  • "Корейский вариант" для территорий: Украина не будет признавать, что ее временно оккупированные земли принадлежат РФ. КНДР до сих пор претендует на весь Корейский полуостров и Южная Корея заявляет то же самое.
  • Запорожская атомная электростанция не будет под контролем России. Управление ЗАЭС могут взять на себя США. Интересно, что это нравится украинским чиновникам.
  • Замороженные российские активы частично передадут на восстановление и экономическое развитие Украины. Речь идет о не менее 100 млрд евро. Кроме этого, финансовый гигант BlackRock создаст Фонд развития Украины с привлечением 400 миллиардов долларов на реконструкцию. Рассматривается участие Всемирного банка.

Журналист добавляет, что Трампу придется заключить в Украине "разумную сделку", которая будет долговременной. Иначе война не просто возобновится, а станет еще сильнее. Самая большая ошибка, которую он сейчас может сделать - настаивать на "это или сейчас, или никогда".

"Вместо того чтобы пытаться заставить Зеленского заключить сделку, переговорщики Трампа должны сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов, который будет достаточно привлекательным, чтобы украинцы были готовы проглотить горькую пилюлю отказа от части Донецка, которую Россия не смогла захватить. В противном случае украинцы будут продолжать борьбу", - резюмировал Игнатиус.

Мирные переговоры: последние новости

Напомним, что Украина совместно с США и европейскими партнерами ведет обсуждение сразу трех ключевых документов, связанных с формированием мирного плана: рамочного соглашения, пакета гарантий безопасности и отдельного документа, определяющего базовые принципы послевоенного восстановления.

Хотя обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся. По оценкам европейских структур, это может затянуть мирный процесс на месяцы.

Отношение Киева к "кремлевским хотелкам" продемонстрировал постпред Украины при ООН Андрей Мельник - во время заседания СБ ООН он заявил, что Россия получит "дырку от бублика", а не Украину.

А европейские страны категорически отвергают заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы "проигрывает войну", а Россия "имеет преимущество на поле боя". По данным военных США, ЕС и Украины, сейчас нет никаких значительных изменений на фронте и признаков, что РФ может достичь прогресса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мирные переговоры мирный план США Дональд Трамп Украина Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте