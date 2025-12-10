В США рассматривают "корейский сценарий" для прекращения войны в Украине, - СМИ
США среди других вариантов прекращения войны в Украине рассматривают реализацию так называемого "корейского сценария". Страна будет разделена по линии соприкосновения, как это произошло с Южной и Северной Кореями по итогам войны в 1950-1953 годах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку журналиста Дэвида Игнатиуса для американского издания The Washington Post.
Игнатиус со ссылкой на собственные источники среди американских, украинских и европейских чиновников пишет, что несмотря на жесткую и не очень адекватную риторику президента США Дональда Трампа, мирное соглашение о прекращении войны в Украине, похоже, может быть заключено.
При этом мир в Украине будет выглядеть следующим образом: это будет "суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, которое является частью Европейского Союза и восстанавливает свою экономику благодаря большим инвестициям из Соединенных Штатов и Европы".
Игнатиус отмечает, что Трамп может испортить ситуацию, нажав на президента Украины Владимира Зеленского так сильно, что Зеленский и его европейские союзники решат продолжить войну, несмотря на ее ужасную цену. Тем более, что сейчас Европа раздражена новой "Стратегией национальной безопасности" США: это усложнило переговоры.
"Такая беспристрастность между другом и врагом не имеет смысла ни стратегически, ни морально, и это действительно беспокоит Европу", - подчеркнул журналист.
Мирное соглашение: детали
Игнатиус подтвердил, что в рамках мирного соглашения рассматриваются три документа - собственно мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины. Он привел некоторые возможные пункты соглашения и нюансы предлагаемых мирных договоренностей:
- Украина станет членом ЕС в 2027 году. Администрация США считает, что преодолеет сопротивление крупнейшего оппонента вступления Украины в Европейский Союз - Венгрии. Игнатиус отметил, что учитывая уровень ненависти российского диктатора Владимира Путина к Украине и ее европейской интеграции, это выглядит победой.
- США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО. Украина требует ратификации этого момента через Конгресс США. Отдельные гарантии безопасности подпишут страны Европы.
- Суверенитет Украины "будет защищен от любого российского вето".
- Кроме непосредственно Вооруженных сил Украины в размере 800 тысяч солдат, Украина будет иметь дополнения - Национальную гвардию и другие силы поддержки. При этом Украина категорически отказывается конституционно ограничить армию.
- "Корейский вариант": вдоль всей линии соприкосновения заработает прекращение огня. В дальнейшем там создадут демилитаризованную зону и зону запрета тяжелого вооружения. Линию будут мониторить подобно тому, как контролируется ДМЗ между Южной и Северной Кореей.
- "Камень преткновения": Россия и США пытаются заставить Украину передать россиянам примерно 25% Донетчины - территорию, которую удерживают российские войска. Трамп утверждает, что Украина все равно, мол, потеряет эту территорию через полгода боев. Киев отвергает варианты "обмена территориями".
- "Корейский вариант" для территорий: Украина не будет признавать, что ее временно оккупированные земли принадлежат РФ. КНДР до сих пор претендует на весь Корейский полуостров и Южная Корея заявляет то же самое.
- Запорожская атомная электростанция не будет под контролем России. Управление ЗАЭС могут взять на себя США. Интересно, что это нравится украинским чиновникам.
- Замороженные российские активы частично передадут на восстановление и экономическое развитие Украины. Речь идет о не менее 100 млрд евро. Кроме этого, финансовый гигант BlackRock создаст Фонд развития Украины с привлечением 400 миллиардов долларов на реконструкцию. Рассматривается участие Всемирного банка.
Журналист добавляет, что Трампу придется заключить в Украине "разумную сделку", которая будет долговременной. Иначе война не просто возобновится, а станет еще сильнее. Самая большая ошибка, которую он сейчас может сделать - настаивать на "это или сейчас, или никогда".
"Вместо того чтобы пытаться заставить Зеленского заключить сделку, переговорщики Трампа должны сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов, который будет достаточно привлекательным, чтобы украинцы были готовы проглотить горькую пилюлю отказа от части Донецка, которую Россия не смогла захватить. В противном случае украинцы будут продолжать борьбу", - резюмировал Игнатиус.
Мирные переговоры: последние новости
Напомним, что Украина совместно с США и европейскими партнерами ведет обсуждение сразу трех ключевых документов, связанных с формированием мирного плана: рамочного соглашения, пакета гарантий безопасности и отдельного документа, определяющего базовые принципы послевоенного восстановления.
Хотя обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся. По оценкам европейских структур, это может затянуть мирный процесс на месяцы.
Отношение Киева к "кремлевским хотелкам" продемонстрировал постпред Украины при ООН Андрей Мельник - во время заседания СБ ООН он заявил, что Россия получит "дырку от бублика", а не Украину.
А европейские страны категорически отвергают заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы "проигрывает войну", а Россия "имеет преимущество на поле боя". По данным военных США, ЕС и Украины, сейчас нет никаких значительных изменений на фронте и признаков, что РФ может достичь прогресса.