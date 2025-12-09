"Дырку от бублика получите, а не Украину": Мельник в ООН резко ответил России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мельника во время заседания Совета безопасности ООН.

"Наша территория и наш суверенитет - не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре", - сказал Мельник.

Он отметил, что Россия очень хочет, чтобы Украина капитулировала и сложила оружие. Но этого никогда не произойдет.

"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие и мой ответ ей такой: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину", - резюмировал Мельник в лицо российскому постпреду.