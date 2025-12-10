В США розглядають "корейський сценарій" для припинення війни в Україні, - ЗМІ

США серед інших варіантів припинення війни в Україні розглядають реалізацію так званого "корейського сценарію". Країна буде розділена по лінії зіткнення, як це сталося з Південною та Північною Кореями за підсумками війни у 1950-1953 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку журналіста Девіда Ігнатіуса для американського видання The Washington Post.

Ігнатіус із посиланням на власні джерела серед американських, українських та європейських чиновників пише, що попри жорстку та не дуже адекватну риторику президента США Дональда Трампа, мирна угода щодо припинення війни в Україні, схоже, може бути укладена.

При цьому мир в Україні буде виглядати наступним чином: це буде " суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, яка є частиною Європейського Союзу та відбудовує свою економіку завдяки великим інвестиціям зі Сполучених Штатів та Європи".

Ігнатіус зазначає, що Трамп може зіпсувати ситуацію, натиснувши на президента України Володимира Зеленського так сильно, що Зеленський та його європейські союзники вирішать продовжити війну попри її жахливу ціну. Тим паче, що зараз Європа роздратована новою "Стратегією національної безпеки" США: це ускладнило переговори.

"Така неупередженість між другом і ворогом не має сенсу ні стратегічно, ні морально, і це справді турбує Європу", - підкреслив журналіст.

Мирна угода: деталі

Ігнатіус підтвердив, що в рамках мирної угоди розглядаються три документи - власне мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення України. Він навів деякі можливі пункти угоди та нюанси пропонованих мирних домовленостей:

Україна стане членом ЄС у 2027 році . Адміністрація США вважає, що подолає спротив найбільшого опонента вступу України до Європейського Союзу - Угорщини. Ігнатіус зазначив, що враховуючи рівень ненависті російського диктатора Володимира Путіна до України та її європейської інтеграції, це виглядає перемогою.

США нададуть Україні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 Статуту НАТО . Україна вимагає ратифікації цього моменту через Конгрес США. Окремі гарантії безпеки підпишуть країни Європи.

. Україна вимагає ратифікації цього моменту через Конгрес США. Окремі гарантії безпеки підпишуть країни Європи. Суверенітет України " буде захищений від будь-якого російського вето".

Окрім безпосередньо Збройних сил України у розмірі 800 тисяч солдатів, Україна матиме доповнення - Національну гвардію та інші сили підтримки. При цьому Україна категорично відмовляється конституційно обмежити армію.

"Корейський варіант" : вздовж усієї лінії зіткнення запрацює припинення вогню. Надалі там створять демілітаризовану зону та зону заборони важкого озброєння. Лінію будуть моніторити подібно до того, як контролюється ДМЗ між Південною та Північною Кореєю.

: "Камінь спотикання" : Росія та США намагаються змусити Україну передати росіянам приблизно 25% Донеччини - територію, яку утримують російські війська. Трамп стверджує, що Україна все одно, мовляв, втратить цю територію через пів року боїв. Київ відкидає варіанти "обміну територіями".

"Корейський варіант" для територій : Україна не буде визнавати, що її тимчасово окуповані землі належать РФ. КНДР досі претендує на весь Корейський півострів і Південна Корея заявляє те саме.

: Україна не буде визнавати, що її тимчасово окуповані землі належать РФ. КНДР досі претендує на весь Корейський півострів і Південна Корея заявляє те саме. Запорізька атомна електростанція не буде під контролем Росії . Керування ЗАЕС можуть перебрати на себе США. Цікаво, що це подобається українським чиновникам.

. Керування ЗАЕС можуть перебрати на себе США. Цікаво, що це подобається українським чиновникам. Заморожені російські активи частково передадуть на відновлення та економічний розвиток України. Мова йде про щонайменше 100 млрд євро. Окрім цього, фінансовий гігант BlackRock створить Фонд розвитку України із залученням 400 мільярдів доларів на реконструкцію. Розглядається участь Світового банку.

Журналіст додає, що Трампу доведеться укласти в Україні "розумну угоду", яка буде довготривалою. Інакше війна не просто відновиться, а стане ще сильнішою. Найбільша помилка, яку він зараз може зробити - наполягати на " це або зараз, або ніколи ".