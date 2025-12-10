Трамп подталкивает Киев к миру, заявляя о "неизбежном поражении", - The Wall Street Journal
Обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся, что, по оценкам европейских структур, затягивает процесс на месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
Переговорные ожидания Европы
Европейские чиновники считают, что согласование условий урегулирования между США, Украиной и Россией потребует длительного времени.
Представители администрации США подчеркивают, что Вашингтон не оказывает давления на Киев с целью принятия нежелательного для украинской стороны решения.
В американской стороне указали на три основные точки разногласий: вопрос территорий, возможное членство Украины в НАТО и дальнейшая судьба замороженных российских активов.
Позиция США и напряженность с Европой
Издание отмечает, что президент Трамп усилил давление на Украину, добиваясь быстрого согласия на предложенную США формулу. Тем самым он стремится укрепить собственные переговорные позиции, в то время как европейские партнеры настаивают на важности американских гарантий безопасности как основы для устойчивого мира.
Усиливая разногласия с европейскими лидерами, Трамп резко раскритиковал их подход, заявив, что они демонстрируют слабость, и подчеркнул, что, по его мнению, "Россия держит карты" в любых будущих переговорах с Украиной.
Контекст
Украина совместно с США и европейскими партнерами ведет обсуждение сразу трех ключевых документов, связанных с формированием мирного плана: рамочного соглашения, пакета гарантий безопасности и отдельного документа, определяющего базовые принципы послевоенного восстановления.
При этом, Владимир Зеленский согласен провести выборы в Украине. Однако их проведение возможно лишь при соблюдении двух условий — обеспечения безопасности и внесения необходимых изменений в законодательство. Гарант также заявил, что утверждения о стремлении власти удержаться в кресле и из-за этого не завершать войну являются "абсолютно неадекватными", подчеркнув, что голосование может состояться только тогда, когда гражданам будут гарантированы безопасные условия.
Напоминаем, что Украина по-прежнему рассматривает вступление в НАТО как стратегическую цель, однако США пока не готовы поддержать ее членство, и потому обсуждаются многосторонние механизмы безопасности, которые могли бы обеспечить стране защиту, сопоставимую с возможностями Альянса.
Отметим, что постпред Украины при ООН Андрей Мельник резко отреагировал на озвученный Россией так называемый "список пожеланий" относительно условий "прекращения" войны, заявив, что подобные требования не имеют ничего общего с реальными путями к миру и отражают лишь попытку Кремля навязать собственные условия.