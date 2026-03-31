США просят НАТО перебросить Patriot на Ближний Восток: что ответили союзники

Министр обороны Польши заявил, что страна не имеет планов перебрасывать свои комплексы Patriot на Ближний Восток. Его заявление прозвучало после сообщений польских СМИ о том, что Вашингтон якобы обратился к Варшаве с просьбой передислоцировать одну из двух имеющихся батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Rzeczpospolita .

"Безопасность Польши - абсолютный приоритет"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опубликовал в соцсети X заявление, в котором отметил, что имеющиеся у страны батареи Patriot предназначены для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО.

Он отметил, что в этом вопросе ничего не меняется и Польша не планирует перемещать их куда-то.

"Безопасность Польши - абсолютный приоритет", - подчеркнул министр. Он также добавил, что официальной просьбы со стороны США не поступало.

США обратились ко всем союзникам

Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства одной из стран НАТО, Вашингтон обратился ко всем союзникам по Альянсу с двумя вопросами по противовоздушной обороне.

Американская сторона ищет батареи как для Украины, так и для Ближнего Востока - для защиты объектов НАТО в регионе.

"Не было никакого специального давления на Польшу. Это был вопрос, направленный всем союзникам", - отметил собеседник издания.

Почему это важно

Польша имеет две батареи Patriot, каждая из которых состоит из 16 пусковых установок. Большинство из около 200 специализированных ракет PAC-3 MSE, заказанных в 2019 году, уже находятся в стране.

На фоне войны США и Израиля с Ираном системы Patriot в регионе активно используются. По данным СМИ, только за первые 16 дней боевых действий американцы и страны Персидского залива выпустили около 1 285 ракет PAC-3.