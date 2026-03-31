"Мы это запомним": Трамп разозлился из-за закрытия Францией неба для самолетов США
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Франции не пропустить через свое воздушное пространство американские самолеты с военным грузом, которые направлялись в Израиль.
"Франция не позволила самолетам, которые направлялись в Израиль с военным грузом, пролетать над своей территорией", - подчеркнул Трамп.
Он также дал понять, что считает позицию Парижа "очень бесполезной" в контексте войны с Ираном.
"Франция проявила себя очень неполезной в отношении "Иранского мясника", которого удалось ликвидировать! США это запомнят", - подытожил америкнский президент.
Обострение между США и НАТО
Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже заговорили о возможном пересмотре роли Вашингтона в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты могут переосмыслить свое участие в Альянсе.
Причиной он назвал отказ большинства союзников оказать поддержку, а также закрытие для США баз и воздушного пространства.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила, что страна не позволит американским бортам использовать свое воздушное пространство во время операций против Ирана.
До этого Мадрид уже отказал Вашингтону в праве использовать совместные базы, откуда США пришлось вывезти по меньшей мере 12 самолетов-заправщиков.
В ответ Дональд Трамп приказал прекратить все отношения с Испанией.
Также Италия тайно отказала бомбардировщикам США в посадке на базе Сигонелла.