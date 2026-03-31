"Многое стало очевидным": Гегсет поставил под сомнение целесообразность США в НАТО

Министр обороны США Пит Гегсет дал понять, что в администрации президента США Дональда Трампа недовольны действиями союзников по НАТО во время войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Гегсет подчеркнул, что Вашингтон и дальше рассчитывает завершить конфликт с Ираном "на собственных условиях". В то же время, говоря о будущем участия США в НАТО, он дал понять, что окончательное решение будет оставаться за Трампом.

"А что касается НАТО, то это решение останется за президентом. Но я лишь скажу, что многое стало очевидным", - отметил глава Пентагона.

По его словам, война продемонстрировала, на что на самом деле готовы союзники США, когда речь идет о масштабных действиях "во имя свободного мира".

Гегсет также посетовал, что даже в ситуации, когда речь идет о ракетах, которые не достигают территории самих Соединенных Штатов, а угрожают союзникам и другим странам, Вашингтон все равно сталкивается не с полной поддержкой, а с колебаниями.

"Когда мы просим о дополнительной помощи или простой доступ к базовому пролету, мы получаем вопросы, препятствия или колебания", - подчеркнул он.

Министр добавил, что президент США считает, что союзничество не может считаться по-настоящему прочным, если отдельные страны не готовы быть рядом в тот момент, когда это нужно Вашингтону.

Обострение между США и НАТО

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже заговорили о возможном пересмотре роли Вашингтона в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты могут переосмыслить свое участие в Альянсе.

Причиной он назвал отказ части союзников оказать поддержку, а также закрытие для США баз и воздушного пространства.

В частности, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не позволит американским бортам использовать свое воздушное пространство во время операций против Ирана.

До этого Мадрид уже отказал Вашингтону в праве использовать совместные базы, откуда США пришлось вывезти по меньшей мере 12 самолетов-заправщиков. В ответ Дональд Трамп приказал прекратить все отношения с Испанией.