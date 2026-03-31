ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Многое стало очевидным": Гегсет поставил под сомнение целесообразность США в НАТО

17:36 31.03.2026 Вт
3 мин
Глава Пентагона набросился на союзников из-за отказа в полетах
aimg Мария Науменко
"Многое стало очевидным": Гегсет поставил под сомнение целесообразность США в НАТО фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Гегсет дал понять, что в администрации президента США Дональда Трампа недовольны действиями союзников по НАТО во время войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Пентагон заявил о решающем этапе войны с Ираном

Гегсет подчеркнул, что Вашингтон и дальше рассчитывает завершить конфликт с Ираном "на собственных условиях". В то же время, говоря о будущем участия США в НАТО, он дал понять, что окончательное решение будет оставаться за Трампом.

"А что касается НАТО, то это решение останется за президентом. Но я лишь скажу, что многое стало очевидным", - отметил глава Пентагона.

По его словам, война продемонстрировала, на что на самом деле готовы союзники США, когда речь идет о масштабных действиях "во имя свободного мира".

Гегсет также посетовал, что даже в ситуации, когда речь идет о ракетах, которые не достигают территории самих Соединенных Штатов, а угрожают союзникам и другим странам, Вашингтон все равно сталкивается не с полной поддержкой, а с колебаниями.

"Когда мы просим о дополнительной помощи или простой доступ к базовому пролету, мы получаем вопросы, препятствия или колебания", - подчеркнул он.

Министр добавил, что президент США считает, что союзничество не может считаться по-настоящему прочным, если отдельные страны не готовы быть рядом в тот момент, когда это нужно Вашингтону.

Обострение между США и НАТО

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже заговорили о возможном пересмотре роли Вашингтона в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции против Ирана Соединенные Штаты могут переосмыслить свое участие в Альянсе.

Причиной он назвал отказ части союзников оказать поддержку, а также закрытие для США баз и воздушного пространства.

В частности, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не позволит американским бортам использовать свое воздушное пространство во время операций против Ирана.

До этого Мадрид уже отказал Вашингтону в праве использовать совместные базы, откуда США пришлось вывезти по меньшей мере 12 самолетов-заправщиков. В ответ Дональд Трамп приказал прекратить все отношения с Испанией.

Кроме того, по данным СМИ, Италия тайно отказала американским бомбардировщикам в посадке на базе Сигонелла.

Франция, в свою очередь, не позволила самолетам с военным грузом, которые направлялись в Израиль, пролететь над своей территорией. После этого Трамп заявил, что Париж повел себя "очень неполезно" в истории с ликвидацией "иранского мясника", и добавил, что США "это запомнят".

НАТО Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Пит Хегсет
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны