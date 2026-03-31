Италия закрыла небо для самолетов США, которые летели атаковать Иран: что известно об инциденте
Италия тайно отказала бомбардировщикам США в посадке на базе Сигонелла - и это могло спровоцировать серьезный дипломатический кризис между двумя союзниками по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Решение принимал министр обороны Гвидо Крозетто после срочного звонка от начальника штаба Лучано Портолано.
Самолеты уже летели - а разрешения никто не просил
По данным издания, несколько ночей назад командование ВВС Италии получило план полета американских бомбардировщиков. Они должны были сесть в Сигонелле, а затем вылететь на Ближний Восток.
Проблема была в том, что никто не обратился за разрешением. О маршруте просто сообщили - уже тогда, когда самолеты были в воздухе.
Первичка подтвердила, что эти рейсы не являются обычными или логистическими и не подпадают под двусторонний договор между Италией и США.
Италия не позволила самолетам США приземлиться
Министр обороны Гвидо Крозетто неоднократно заявлял в парламенте:
"Мы стремимся продвигать через парламент любую операцию, которая не охватывается договорами и поэтому требует разрешения", - слова министра.
Сомнений в том, что делать, не возникло. Тем более что сами самолеты имели особую отметку - так называемое "предостережение". Такие борта не имеют права садиться без предварительного согласования, кроме чрезвычайных ситуаций.
Начальник штаба Портолано по поручению министра связался с командованием США. Ответ был однозначен: посадка в Сигонелле запрещена - разрешения нет, предварительных консультаций не было.
Решение принималось с осознанием возможных последствий. Похожая ситуация уже случалась в 1985 году - при правительстве Кракси и президентстве Рейгана - и тогда она переросла в полноценный дипломатический кризис между двумя странами.
Пока не известно, какой была реакция США на этот прецедент.
Обострение отношений между НАТО и США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон, возможно, переосмыслит свое участие в НАТО после завершения операции против Ирана.
Причина - отказ большинства союзников оказать поддержку и закрыть для США базы и воздушное пространство.
По словам Рубио, если альянс сводится только к защите Европы, а не к взаимности - это "не очень хорошая схема".
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о запрете для американских бортов использовать воздушное пространство страны во время операций против Ирана.
До этого Мадрид уже отказал США в праве использовать совместные базы, откуда пришлось вывезти по меньшей мере 12 самолетов-заправщиков. Трамп в ответ приказал прекратить все отношения с Испанией.
На фоне конфликта с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп рассматривает радикальную реформу альянса. Идея - лишить права голоса страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, а также отказать им в защите США в случае нападения.
Эти планы пока не выносились на официальное обсуждение в Брюсселе, но американские чиновники уже продвигают их на закрытых форумах.