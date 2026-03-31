Италия закрыла небо для самолетов США, которые летели атаковать Иран: что известно об инциденте

Италия тайно отказала бомбардировщикам США в посадке на базе Сигонелла - и это могло спровоцировать серьезный дипломатический кризис между двумя союзниками по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

Решение принимал министр обороны Гвидо Крозетто после срочного звонка от начальника штаба Лучано Портолано.

Самолеты уже летели - а разрешения никто не просил

По данным издания, несколько ночей назад командование ВВС Италии получило план полета американских бомбардировщиков. Они должны были сесть в Сигонелле, а затем вылететь на Ближний Восток.

Проблема была в том, что никто не обратился за разрешением. О маршруте просто сообщили - уже тогда, когда самолеты были в воздухе.

Первичка подтвердила, что эти рейсы не являются обычными или логистическими и не подпадают под двусторонний договор между Италией и США.

Италия не позволила самолетам США приземлиться

Министр обороны Гвидо Крозетто неоднократно заявлял в парламенте:

"Мы стремимся продвигать через парламент любую операцию, которая не охватывается договорами и поэтому требует разрешения", - слова министра.

Сомнений в том, что делать, не возникло. Тем более что сами самолеты имели особую отметку - так называемое "предостережение". Такие борта не имеют права садиться без предварительного согласования, кроме чрезвычайных ситуаций.

Начальник штаба Портолано по поручению министра связался с командованием США. Ответ был однозначен: посадка в Сигонелле запрещена - разрешения нет, предварительных консультаций не было.

Решение принималось с осознанием возможных последствий. Похожая ситуация уже случалась в 1985 году - при правительстве Кракси и президентстве Рейгана - и тогда она переросла в полноценный дипломатический кризис между двумя странами.

Пока не известно, какой была реакция США на этот прецедент.

Обострение отношений между НАТО и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон, возможно, переосмыслит свое участие в НАТО после завершения операции против Ирана.

Причина - отказ большинства союзников оказать поддержку и закрыть для США базы и воздушное пространство.

По словам Рубио, если альянс сводится только к защите Европы, а не к взаимности - это "не очень хорошая схема".