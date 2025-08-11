RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

США проконсультируются с Европой перед встречей Трампа и Путина, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

США пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Они встретятся 15 августа на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует The Guardian.

Премьер Польши заявил, что важность сохранения целостности Украины "это не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности".

Туск имеет "много опасений и много надежд" относительно встречи Трампа и Путина и отметил "тактику ... непредсказуемости порой, когда речь идет о различных шагах и действиях" Трампа.

По мнению Туска, некоторые части предложения Путина по территории выглядят "однобокими", и "трудно понять, почему это неприемлемо" для Украины.

 

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп объявил дату и место переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске. По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.

В ответ Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.

Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

