Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

США проконсультуються з Європою перед зустріччю Трампа і Путіна, - Туск

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед самітом президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Вони зустрінуться 15 серпня на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує The Guardian.

Прем'єр Польщі заявив, що важливість збереження цілісності України "це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки". 

Туск має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа та Путіна і відзначив "тактику… непередбачуваності часом, коли йдеться про різні кроки та дії" Трампа.

На думку Туска, деякі частини пропозиції Путіна щодо території виглядають "однобокими", і "важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.

 

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці. За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

