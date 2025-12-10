США продлили разрешение на продажу зарубежных активов "Лукойла": новые сроки

США продлили разрешение на проведение операций по согласованию и заключению контрактов по продаже зарубежных активов российской компании "Лукойл". Лицензия была выдана до 13 декабря, а теперь конечная дата ее действия составляет 17 января 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ , обнародованный на сайте министерства финансов США.

В документе говорится, что Управление контроля за иностранными активами (OFAC) американского минфина продлило до 17 января 2026 года генеральную лицензию, которая была выдана до 13 декабря.

До этой даты разрешены все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" по продаже иностранных активов компании за рубежом.

К разрешенным видам деятельности относятся проведение переговоров по договорам, финансовая и юридическая проверка, а также привлечение сторонних советников и консультантов.