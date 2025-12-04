Венгерская компания заинтересовалась активами российского "Лукойла", - Reuters
Венгерская компания MOL сообщила чиновникам США о заинтересованности в приобретении международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", который находится под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники издания рассказали, что MOL хочет приобрести нефтеперерабатывающие заводы и АЗС "Лукойла" в Европе, а также доли в производственных активах в Казахстане и Азербайджане.
Reuters сообщило, что Министерство финансов США отказалось от комментариев по этому вопросу.
Венгерский премьер Виктор Орбан обсудил планы MOL с президентом США Дональдом Трампом в ноябре, сообщил один из источников.
Отмечается, что Венгрия получила годовое освобождение от санкций США, чтобы продолжать использовать российскую нефть и газ.
Будапешт сильно зависит от российских энергоносителей, и Орбан, который находится у власти уже 15 лет, длительное время пытается поддерживать хорошие отношения как с РФ, так и с США.
Венгерская компания MOL стремится приобрести сербскую нефтеперерабатывающую компанию NIS, которая принадлежит России и также находится под санкциями США.
Санкции США против "Лукойла"
Напомним, США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.
Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.
Отметим, 30 ноября Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.