США продовжили дозвіл на продаж закордонних активів "Лукойла": нові терміни
США продовжили дозвіл на проведення операцій щодо узгодження та укладання контрактів з продажу закордонних активів російської компанії "Лукойл". Ліцензія була видана до 13 грудня, а тепер кінцева дата її дії становить 17 січня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений на сайті міністерства фінансів США.
У документі йдеться, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського мінфіну продовжило до 17 січня 2026 року генеральну ліцензію, яка була видана до 13 грудня.
До цієї дати дозволені всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" щодо продажу іноземних активів компанії за кордоном.
До дозволених видів діяльності відносяться проведення переговорів щодо договорів, фінансова та юридична перевірка, а також залучення сторонніх радників і консультантів.
Санкції США проти "Лукойлу"
Нагадаємо, США запровадили санкції проти двох російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.
Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.
Крім того, угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про зацікавленість у придбанні міжнародних активів підсанкційного "Лукойлу".
Зазначимо, 30 листопада Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а також росіян, які організовують системне знищення українців дронами.