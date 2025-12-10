США продовжили дозвіл на продаж закордонних активів "Лукойла": нові терміни

США продовжили дозвіл на проведення операцій щодо узгодження та укладання контрактів з продажу закордонних активів російської компанії "Лукойл". Ліцензія була видана до 13 грудня, а тепер кінцева дата її дії становить 17 січня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ , оприлюднений на сайті міністерства фінансів США.

У документі йдеться, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського мінфіну продовжило до 17 січня 2026 року генеральну ліцензію, яка була видана до 13 грудня.

До цієї дати дозволені всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" щодо продажу іноземних активів компанії за кордоном.

До дозволених видів діяльності відносяться проведення переговорів щодо договорів, фінансова та юридична перевірка, а також залучення сторонніх радників і консультантів.