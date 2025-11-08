Две страны НАТО зашевелились, чтобы спасти НПЗ "Лукойла" от санкций Трампа, - Politico
Правительства Болгарии и Румынии работают над тем, чтобы не допустить остановки ключевых нефтеперерабатывающих заводов и сбоев в поставках топлива после вступления в силу санкций США против российских компаний, введенных президентом Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Болгария готовится к национализации "Лукойла"
7 ноября парламент Болгарии принял закон, который предоставляет правительству полномочия назначать руководителя НПЗ "Лукойл" в Бургасе, наделив его правом управлять предприятием, продавать или даже национализировать актив. Одновременно София ведет переговоры об освобождении от действия американских санкций.
Румыния ищет компромисс
В Румынии, где расположен завод "Лукойл Петротель", правительство пока не приняло официального решения. По словам высокопоставленного чиновника, Бухарест рассматривает вариант отсрочки действия санкций, а возможную национализацию - как крайний шаг.
Министр энергетики Богдан-Груя Иван заявил, что Румыния "готова к любому сценарию" и стремится сохранить экономическую стабильность, одновременно прекратив финансирование России.
Аналитики отмечают, что остановка завода в Плоешти может привести лишь к временному повышению цен на топливо, ведь предприятие обеспечивает около 20% внутреннего рынка. В то же время это может повлиять на экспорт в Молдову, что, по словам эксперта Аны Отилии Нуцу из Expert Forum, Россия может использовать в своей пропаганде.
Молдова хочет выкупить активы "Лукойла"
7 ноября правительство Молдовы предложило выкупить активы "Лукойла", в частности склад авиационного топлива, и обратилось к США с просьбой отложить введение санкций.
Проблемы с поиском покупателей
Эксперт по российской энергетике Михаил Крутихин считает, что заводы могут продолжить работу, если новый владелец сохранит персонал и привлечет специалистов, однако главная проблема - найти инвестора, готового взять на себя юридические риски, страховые расходы и большие инвестиции.
Эксперт Ана Отилия Нуцу отмечает, что любая продажа таких активов должна происходить под контролем ЕС, чтобы предотвратить попытки обхода санкций против России.
Новые санкции против России
Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о новом санкционном пакете против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные компании России - "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.
В тот же день Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.