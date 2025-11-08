Две страны НАТО зашевелились, чтобы спасти НПЗ "Лукойла" от санкций Трампа, - Politico

Правительства Болгарии и Румынии работают над тем, чтобы не допустить остановки ключевых нефтеперерабатывающих заводов и сбоев в поставках топлива после вступления в силу санкций США против российских компаний, введенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Болгария готовится к национализации "Лукойла"

7 ноября парламент Болгарии принял закон, который предоставляет правительству полномочия назначать руководителя НПЗ "Лукойл" в Бургасе, наделив его правом управлять предприятием, продавать или даже национализировать актив. Одновременно София ведет переговоры об освобождении от действия американских санкций.

Румыния ищет компромисс

В Румынии, где расположен завод "Лукойл Петротель", правительство пока не приняло официального решения. По словам высокопоставленного чиновника, Бухарест рассматривает вариант отсрочки действия санкций, а возможную национализацию - как крайний шаг.

Министр энергетики Богдан-Груя Иван заявил, что Румыния "готова к любому сценарию" и стремится сохранить экономическую стабильность, одновременно прекратив финансирование России.

Аналитики отмечают, что остановка завода в Плоешти может привести лишь к временному повышению цен на топливо, ведь предприятие обеспечивает около 20% внутреннего рынка. В то же время это может повлиять на экспорт в Молдову, что, по словам эксперта Аны Отилии Нуцу из Expert Forum, Россия может использовать в своей пропаганде.

Молдова хочет выкупить активы "Лукойла"

7 ноября правительство Молдовы предложило выкупить активы "Лукойла", в частности склад авиационного топлива, и обратилось к США с просьбой отложить введение санкций.

Проблемы с поиском покупателей

Эксперт по российской энергетике Михаил Крутихин считает, что заводы могут продолжить работу, если новый владелец сохранит персонал и привлечет специалистов, однако главная проблема - найти инвестора, готового взять на себя юридические риски, страховые расходы и большие инвестиции.

Эксперт Ана Отилия Нуцу отмечает, что любая продажа таких активов должна происходить под контролем ЕС, чтобы предотвратить попытки обхода санкций против России.