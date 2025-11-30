ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", - Зеленский

Воскресенье 30 ноября 2025 12:19
UA EN RU
Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против "Роснефти", ее предприятий, а также компаний, входящих в группу "Лукойл", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это надо продолжать.

"Также Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами", - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что определил также ключевые приоритеты санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.

Подробности нового санкционного пакета

На сайте президента Украины отметили, что Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они касаются синхронизации санкций с США и введения ограничений против физических и юридических лиц, связанных с производством и эксплуатацией российских дронов различных типов.

Так, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором.

Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра "Рубикон", который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.

Также санкции введены против российских компаний, которые вовлечены в разработку и производство разведывательных и ударных БпЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

Российский диктатор Владимир Путин из-за последних санкций США против нефтяных компаний начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России - что свидетельствует о больших проблемах в экономике РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Владимир Зеленский Роснефть ЛУКОЙЛ-Украина
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву