Молдова ведет переговоры о покупке активов "Лукойла" на фоне санкций США

"Мы выдвинули предложение от имени аэропорта, и переговоры сейчас ведутся. Рассматриваем несколько сценариев, и, по моему мнению, дела идут хорошо. Вопросы находятся на продвинутой стадии, но пока рано что-либо утверждать. Думаю, результаты будут в течение следующих трех дней", - отметил он.

При этом Споялэ уточнил, что несмотря на то, что "Лукойл" остается единственным поставщиком авиатоплива в аэропорт Кишинева, он не видит рисков в связи с этим.

В свою очередь правительство Молдовы уточнило, что "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в том числе склад авиационного топлива.

Министерство энергетики отметило, что ищет сделку с максимальной выгодой.

Как отмечал ранее министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, "Лукойл" должен будет прекратить операции в стране с 21 ноября в соответствии с санкциями США.