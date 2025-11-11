RU

Молдова ведет переговоры о покупке активов "Лукойла" на фоне санкций США

Иллюстративное фото: Молдова может купить активы "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева.

Об этом заявил директор Международного аэропорта Кишинева Серджиу Споялэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы выдвинули предложение от имени аэропорта, и переговоры сейчас ведутся. Рассматриваем несколько сценариев, и, по моему мнению, дела идут хорошо. Вопросы находятся на продвинутой стадии, но пока рано что-либо утверждать. Думаю, результаты будут в течение следующих трех дней", - отметил он.

При этом Споялэ уточнил, что несмотря на то, что "Лукойл" остается единственным поставщиком авиатоплива в аэропорт Кишинева, он не видит рисков в связи с этим. 

В свою очередь правительство Молдовы уточнило, что "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в том числе склад авиационного топлива.

Министерство энергетики отметило, что ищет сделку с максимальной выгодой. 

Как отмечал ранее министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, "Лукойл" должен будет прекратить операции в стране с 21 ноября в соответствии с санкциями США. 

Санкции США

Напомним, США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть" несколько недель назад.

На этом фоне несколько европейских стран, в которых у "Лукойла" есть НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановку работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.

В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

