США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня
Президент США Дональд Трамп стремится предотвратить конфликт с Китаем по Тайваню и Южнокитайскому морю путем наращивания военной силы Соединенных Штатов и их союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Администрация Трампа изложила свой подход к этому вопросу в официальном документе "Стратегия национальной безопасности", опубликованном 5 декабря, в то время, когда Пекин усиливает давление на Тайвань и Японию, развернув на этой неделе корабли в водах вблизи них.
"Предотвращение конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом", - говорится в документе.
Сообщается, что в этой стратегии формулировки по Тайваню являются более сильными, чем в документе, разработанном во время первого срока президентства Трампа.
В Стратегии национальной безопасности 2017 года Тайвань упоминался трижды в одном предложении, что соответствовало традиционной дипломатической речи.
Однако новая стратегия содержит восемь упоминаний об острове в трех абзацах, а также включает вывод о том, что "Тайваню, справедливо, уделяется много внимания" из-за его стратегического расположения в водах, где осуществляется много торговли, и доминирования в производстве полупроводников.
"Мы создадим войско, способное предотвращать агрессию в любом месте" в цепи островов, простирающейся от Японии до Юго-Восточной Азии", - говорится в документе.
В то же время там отмечается, что американские вооруженные силы не могут и не должны делать это самостоятельно.
"Наши союзники должны активизировать свои усилия и потратить - а что еще важнее, сделать - гораздо больше для коллективной обороны", - отмечается в стратегии.
Там также отмечается, что это усилит "способность США и их союзников противостоять любым попыткам захватить Тайвань" или любым другим шагам, которые "сделают невозможным защиту этого острова".
Конфликт по Тайваню
Напомним, 24 ноября президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь провели телефонный разговор.
Лидер КНР во время разговора с президентом США очертил принципиальную позицию Пекина по Тайваню. Си Цзиньпин подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".
В то же время Пекин подтвердил жесткую позицию в отношении любых проявлений тайваньской автономии.
Ранее представитель управления по делам Тайваня Китая Пэн Циньэнь заявил, что Пекин не исключает применения силы против острова, одновременно выражая готовность к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".
Стоит отметить, что Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским". Исторически на острове с 1949 года укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.
Зато власти Тайбэя настаивают, что Тайвань является суверенным государством с собственными политической и экономической системой.
Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.
В то же время западные разведывательные службы предупреждают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года.