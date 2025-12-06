ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня

США, Суббота 06 декабря 2025 13:24
UA EN RU
США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп стремится предотвратить конфликт с Китаем по Тайваню и Южнокитайскому морю путем наращивания военной силы Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация Трампа изложила свой подход к этому вопросу в официальном документе "Стратегия национальной безопасности", опубликованном 5 декабря, в то время, когда Пекин усиливает давление на Тайвань и Японию, развернув на этой неделе корабли в водах вблизи них.

"Предотвращение конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом", - говорится в документе.

Сообщается, что в этой стратегии формулировки по Тайваню являются более сильными, чем в документе, разработанном во время первого срока президентства Трампа.

В Стратегии национальной безопасности 2017 года Тайвань упоминался трижды в одном предложении, что соответствовало традиционной дипломатической речи.

Однако новая стратегия содержит восемь упоминаний об острове в трех абзацах, а также включает вывод о том, что "Тайваню, справедливо, уделяется много внимания" из-за его стратегического расположения в водах, где осуществляется много торговли, и доминирования в производстве полупроводников.

"Мы создадим войско, способное предотвращать агрессию в любом месте" в цепи островов, простирающейся от Японии до Юго-Восточной Азии", - говорится в документе.

В то же время там отмечается, что американские вооруженные силы не могут и не должны делать это самостоятельно.

"Наши союзники должны активизировать свои усилия и потратить - а что еще важнее, сделать - гораздо больше для коллективной обороны", - отмечается в стратегии.

Там также отмечается, что это усилит "способность США и их союзников противостоять любым попыткам захватить Тайвань" или любым другим шагам, которые "сделают невозможным защиту этого острова".

Конфликт по Тайваню

Напомним, 24 ноября президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь провели телефонный разговор.

Лидер КНР во время разговора с президентом США очертил принципиальную позицию Пекина по Тайваню. Си Цзиньпин подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".

В то же время Пекин подтвердил жесткую позицию в отношении любых проявлений тайваньской автономии.

Ранее представитель управления по делам Тайваня Китая Пэн Циньэнь заявил, что Пекин не исключает применения силы против острова, одновременно выражая готовность к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".

Стоит отметить, что Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским". Исторически на острове с 1949 года укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.

Зато власти Тайбэя настаивают, что Тайвань является суверенным государством с собственными политической и экономической системой.

Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.

В то же время западные разведывательные службы предупреждают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Тайвань
Новости
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне