США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня

Президент США Дональд Трамп стремится предотвратить конфликт с Китаем по Тайваню и Южнокитайскому морю путем наращивания военной силы Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Администрация Трампа изложила свой подход к этому вопросу в официальном документе "Стратегия национальной безопасности", опубликованном 5 декабря, в то время, когда Пекин усиливает давление на Тайвань и Японию, развернув на этой неделе корабли в водах вблизи них.

"Предотвращение конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом", - говорится в документе.

Сообщается, что в этой стратегии формулировки по Тайваню являются более сильными, чем в документе, разработанном во время первого срока президентства Трампа.

В Стратегии национальной безопасности 2017 года Тайвань упоминался трижды в одном предложении, что соответствовало традиционной дипломатической речи.

Однако новая стратегия содержит восемь упоминаний об острове в трех абзацах, а также включает вывод о том, что "Тайваню, справедливо, уделяется много внимания" из-за его стратегического расположения в водах, где осуществляется много торговли, и доминирования в производстве полупроводников.

"Мы создадим войско, способное предотвращать агрессию в любом месте" в цепи островов, простирающейся от Японии до Юго-Восточной Азии", - говорится в документе.

В то же время там отмечается, что американские вооруженные силы не могут и не должны делать это самостоятельно.

"Наши союзники должны активизировать свои усилия и потратить - а что еще важнее, сделать - гораздо больше для коллективной обороны", - отмечается в стратегии.

Там также отмечается, что это усилит "способность США и их союзников противостоять любым попыткам захватить Тайвань" или любым другим шагам, которые "сделают невозможным защиту этого острова".