ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Си Цзиньпин объяснил Трампу позицию Китая по Тайваню

Среда 26 ноября 2025 13:25
UA EN RU
Си Цзиньпин объяснил Трампу позицию Китая по Тайваню Фото: президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Лидер КНР Си Цзиньпин во время недавно телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом очертил принципиальную позицию Пекина по Тайваню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Управления по делам Тайваня Государственного совета КНР Пэна Циньена, которое приводит Global Times.

Во время брифинга представитель ведомства прокомментировал содержание разговора двух лидеров, напомнив ключевые тезисы китайского президента.

По его словам, Си подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".

Также он подчеркнул, что "Китай и США боролись бок о бок против фашизма и милитаризма, и для двух стран еще важнее совместно защищать победу во Второй мировой войне".

Пэн Циньэнь отметил, что речь китайского лидера имеет стратегическое значение для дальнейшей работы Пекина по тайваньскому вопросу.

"Важная речь президента Си дает значительные указания для нашей работы по Тайваню. Мы объединим народы по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы вместе помнить историю, защищать достижения, лелеять мир и создавать лучшее будущее", - сказал он.

В то же время Пекин подтвердил жесткую позицию в отношении любых проявлений тайваньской автономии."

"Мы будем решительно противостоять сепаратистским действиям "независимости Тайваня", будем работать вместе над содействием мирному развитию отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива, поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, защищать общую родину китайской нации и создавать длительное процветание для китайского народа", - заявил спикер.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 24 ноября, Трамп и Си Цзиньпинь провели телефонный разговор. Тогда лидер КНР заявил, что "возвращение Тайваня в состав Китая" является ключевой частью послевоенного международного порядка.

Также одной из тем стала война России против Украины. Си отметил "поддержку Китаем всех усилий, способствующих миру, и выразил надежду, что разные стороны смогут как можно быстрее достичь справедливого мирного соглашения".

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Дональд Трамп Тайвань Си Цзиньпинь
Новости
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины