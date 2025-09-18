ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай резко высказался по поводу Тайваня на международном форуме

Китай, Четверг 18 сентября 2025 08:15
UA EN RU
Китай резко высказался по поводу Тайваня на международном форуме Иллюстративное фото: китайская армия (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр обороны Китая Дон Цзюн предупредил об опасности "внешнего вмешательства" в отношении Тайваня и осудил "запугивание", отметив роль Китая как стабилизирующей силы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, открывая ежегодный форум безопасности Сяншань в Пекине 18 сентября, Министр обороны Китая Дон Цзюн призвал "противостоять гегемонизму и логике буллинга", которую связал с причинами Второй мировой войны.

Обращаясь к международной аудитории военных представителей, Дон отметил, что Китай никогда не позволит никаким сепаратистским попыткам провозгласить независимость Тайваня.

"Мы должны помнить уроки истории, распознавать замаскированную гегемоническую логику и акты запугивания и противостоять им", - заявил Дон, отметив, что "гегемоническая экспансия" стала одной из причин Второй мировой войны.

По данным Министерства обороны Китая, в форуме приняли участие представители более 100 стран, включая Вьетнам, Сингапур, Россию, Францию, Нигерию и Бразилию. Соединенные Штаты были представлены военным атташе в Пекине.

Военное партнерство с Китаем

Дон также пригласил иностранные страны отправлять своих представителей в Китай для учений, чтобы укрепить военное сотрудничество с единомышленниками.

Некоторые из этих партнеров уже были заметны на военном параде в Пекине на площади Тяньаньмэнь в начале сентября. Там рядом с президентом Китая Си Цзиньпином стояли президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, демонстрируя современное оружие, в том числе ракеты, способные поражать континентальные США.

Дон также отметил, что Китай не стремится "перевернуть" существующий мировой порядок, хотя его военная активность в регионе растет.

Он отметил, что на прошлой неделе вблизи спорного рифа в Южно-Китайском море произошло столкновение филиппинских и китайских судов, где китайские пограничники применили водометы, что подчеркивает напряженность в затянувшемся морском споре.

Министр обороны Китая сообщил об ускорении консультаций по кодексу поведения в ресурсно богатом регионе, хотя переговоры с другими претендентами продолжаются уже много лет и пока без значительного прогресса. Он осудил учения по свободе навигации как вызов "базовым нормам" международных отношений, на которые регулярно реагируют США и их союзники.

Что известно о конфликте между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань частью своей территории и не признает независимость его правительства, называя его сепаратистским. Зато Тайбэй утверждает, что он является суверенным государством с собственной политической и экономической системой.

Народно-освободительная армия КНР регулярно проводит масштабные учения в районе Тайваньского пролива, отрабатывая сценарии блокады острова и возможного вторжения.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.

8 августа Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
Новости
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом
На Киевщине после атаки дронов вспыхнули склады и частный дом
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре