Китай резко высказался по поводу Тайваня на международном форуме

Министр обороны Китая Дон Цзюн предупредил об опасности "внешнего вмешательства" в отношении Тайваня и осудил "запугивание", отметив роль Китая как стабилизирующей силы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Так, открывая ежегодный форум безопасности Сяншань в Пекине 18 сентября, Министр обороны Китая Дон Цзюн призвал "противостоять гегемонизму и логике буллинга", которую связал с причинами Второй мировой войны.

Обращаясь к международной аудитории военных представителей, Дон отметил, что Китай никогда не позволит никаким сепаратистским попыткам провозгласить независимость Тайваня.

"Мы должны помнить уроки истории, распознавать замаскированную гегемоническую логику и акты запугивания и противостоять им", - заявил Дон, отметив, что "гегемоническая экспансия" стала одной из причин Второй мировой войны.

По данным Министерства обороны Китая, в форуме приняли участие представители более 100 стран, включая Вьетнам, Сингапур, Россию, Францию, Нигерию и Бразилию. Соединенные Штаты были представлены военным атташе в Пекине.

Военное партнерство с Китаем

Дон также пригласил иностранные страны отправлять своих представителей в Китай для учений, чтобы укрепить военное сотрудничество с единомышленниками.

Некоторые из этих партнеров уже были заметны на военном параде в Пекине на площади Тяньаньмэнь в начале сентября. Там рядом с президентом Китая Си Цзиньпином стояли президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, демонстрируя современное оружие, в том числе ракеты, способные поражать континентальные США.

Дон также отметил, что Китай не стремится "перевернуть" существующий мировой порядок, хотя его военная активность в регионе растет.

Он отметил, что на прошлой неделе вблизи спорного рифа в Южно-Китайском море произошло столкновение филиппинских и китайских судов, где китайские пограничники применили водометы, что подчеркивает напряженность в затянувшемся морском споре.

Министр обороны Китая сообщил об ускорении консультаций по кодексу поведения в ресурсно богатом регионе, хотя переговоры с другими претендентами продолжаются уже много лет и пока без значительного прогресса. Он осудил учения по свободе навигации как вызов "базовым нормам" международных отношений, на которые регулярно реагируют США и их союзники.