США представили стратегію запобігання конфлікту з Китаєм через Тайвань
Президент США Дональд Трамп прагне запобігти конфлікту із Китаєм щодо Тайваню та Південнокитайського моря шляхом нарощування військової сили Сполучених Штатів та їх союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адміністрація Трампа виклала свій підхід до цього питання в офіційному документі "Стратегія національної безпеки", опублікованому 5 грудня, в той час, коли Пекін посилює тиск на Тайвань і Японію, розгорнувши цього тижня кораблі у водах, поблизу них.
"Запобігання конфлікту навколо Тайваню, в ідеалі шляхом збереження військової переваги, є пріоритетом", - йдеться у документі.
Повідомляється, що у цій стратегії формулювання щодо Тайваню є сильнішими, ніж у документі, розробленому під час першого терміну президентства Трампа.
У Стратегії національної безпеки 2017 року Тайвань згадувався тричі в одному реченні, що відповідало традиційній дипломатичній мові.
Однак нова стратегія містить вісім згадок про острів у трьох абзацах, а також включає висновок про те, що "Тайваню, справедливо, приділяється багато уваги" через його стратегічне розташування у водах, де здійснюється багато торгівлі, і домінування у виробництві напівпровідників.
"Ми створимо військо, здатне запобігати агресії у будь-якому місці» у ланцюзі островів, що простягається від Японії до Південно-Східної Азії", - йдеться у документі.
Водночас там зазначається, що американські збройні сили не можуть і не повинні робити це самостійно.
"Наші союзники мають активізувати свої зусилля і витратити - а що ще важливіше, зробити - набагато більше для колективної оборони", - наголошується у стратегії.
Там також зазначається, що це посилить "здатність США та їх союзників протистояти будь-яким спробам захопити Тайвань" або будь-яким іншим крокам, що "унеможливлять захист цього острова".
Конфлікт щодо Тайваню
Нагадаємо, 24 листопада президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпінь провели телефонну розмову.
Лідер КНР під час розмови з президентом США окреслив принципову позицію Пекіна щодо Тайваню. Сі Цзіньпін наголосив, що "повернення Тайваню до складу Китаю є невід'ємною частиною повоєнного міжнародного порядку".
Водночас Пекін підтвердив жорстку позицію щодо будь-яких проявів тайванської автономії.
Раніше речник управління у справах Тайваню Китаю Пен Ціньень заявив, що Пекін не виключає застосування сили проти острова, водночас висловлюючи готовність до "мирного возз’єднання" за моделлю "одна країна, дві системи".
Варто зазначити, що Китай уже багато років вважає Тайвань своєю частиною та називає його уряд "сепаратистським". Історично на острові з 1949 року укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.
Натомість влада Тайбея наполягає, що Тайвань є суверенною державою з власними політичною та економічною системою.
Народно-визвольна армія КНР регулярно проводить масштабні навчання в районі Тайванської протоки, відпрацьовуючи сценарії блокади острова та можливого вторгнення.
Водночас західні розвідувальні служби попереджають, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року.