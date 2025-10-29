В Китае не исключили применения силы против Тайваня

Китай не исключает применения силы против Тайваня, при этом Пекин готов к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".

Об этом заявил представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения и не будем жалеть усилий, чтобы реализовать эту перспективу с максимальной искренностью. Однако мы абсолютно не откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры", - заявил представитель Управления по делам Тайваня.

При этом высокопоставленный чиновник Китая, ответственный за политику в отношении Тайваня, и четвертый по рангу лидер правящей Коммунистической партии Ван Хунин, не упомянул о силе в своей ключевой политической речи в субботу, которая вместо этого сосредоточилась на том, как обе стороны выиграют от "воссоединения".

Новая попытка Китая создать модель автономии для Тайваня, которую ни одна крупная тайваньская политическая партия не поддерживает, а правительство в Тайбэе неоднократно ее осуждало, состоялась накануне встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.

Что говорят в Тайване

Трамп заявил журналистам в среду, что он не знает, будет ли вообще обсуждать Тайвань с Си. Выступая ранее в среду в Тайбэе, генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Миньен заявила, что новая китайская модель - это то, что Пекин использовал в Гонконге и Макао, и что она не имеет перспектив на Тайване.

"Цель состоит в том, чтобы унизить международный статус Тайваня, а также чтобы достичь политической цели ликвидации суверенитета Тайваня, к чему стремится Коммунистическая партия Китая", - сказал он.