В Китае не исключили применения силы против Тайваня
Китай не исключает применения силы против Тайваня, при этом Пекин готов к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы".
Об этом заявил представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения и не будем жалеть усилий, чтобы реализовать эту перспективу с максимальной искренностью. Однако мы абсолютно не откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры", - заявил представитель Управления по делам Тайваня.
При этом высокопоставленный чиновник Китая, ответственный за политику в отношении Тайваня, и четвертый по рангу лидер правящей Коммунистической партии Ван Хунин, не упомянул о силе в своей ключевой политической речи в субботу, которая вместо этого сосредоточилась на том, как обе стороны выиграют от "воссоединения".
Новая попытка Китая создать модель автономии для Тайваня, которую ни одна крупная тайваньская политическая партия не поддерживает, а правительство в Тайбэе неоднократно ее осуждало, состоялась накануне встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.
Что говорят в Тайване
Трамп заявил журналистам в среду, что он не знает, будет ли вообще обсуждать Тайвань с Си. Выступая ранее в среду в Тайбэе, генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Миньен заявила, что новая китайская модель - это то, что Пекин использовал в Гонконге и Макао, и что она не имеет перспектив на Тайване.
"Цель состоит в том, чтобы унизить международный статус Тайваня, а также чтобы достичь политической цели ликвидации суверенитета Тайваня, к чему стремится Коммунистическая партия Китая", - сказал он.
Что предшествовало
Отметим, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на более чем 400 миллионов долларов, которую планировалось предоставить этим летом. Решение связано со сделкой с Китаем - таким образом Трамп планировал договориться о торговом соглашении и возможном саммите с главой КНР Си Цзиньпином.
Тем временем Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Речь идет о продаже военной техники и масштабных учениях для китайских воздушно-десантных войск.
Подчеркнем, что уже много лет Китай считает Тайвань частью своей территории и называет его правительство "сепаратистским". В 1949 году на Тайване укрепились остатки антикоммунистического Гоминьдана, которые проиграли гражданскую войну Мао Цзэдуну.
Также сообщалось, что китайские бомбардировщики начали учения вблизи берегов Тайваня за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.