Си Цзиньпин заявил Трампу о надежде на справедливую сделку по миру в Украине

Си Цзиньпин сказал Трампу, что с момента их встречи Южной Корее отношения между США и Китаем поддерживают стабильную и позитивную динамику. Он призвал американского лидера "поддерживать импульс, продолжать двигаться в правильном направлении на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды, увеличивать список сотрудничества и сокращать список проблем, чтобы добиться еще большего прогресса".

Отдельно они обсуждали тайваньский вопрос. Си Цзиньпин предупредил, что "возвращение Тайваня Китаю является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".

Также Трамп и Си Цзиньпин подняли вопрос войны России против Украины.

"Си подчеркнул поддержку Китаем всех усилий, способствующих миру, и выразил надежду, что различные стороны смогут сократить разногласия, как можно скорее достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения и урегулировать кризис на его основе", - отметили в МИД Китая.