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США подтвердили удары по объектам хуситов в Йемене

Суббота 05 октября 2024 04:07
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США подтвердили удары по объектам хуситов в Йемене Фото: США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные Соединенных Штатов Америки вчера, 4 октября, атаковали цели в подконтрольных хуситам районах Йемена. Под удары попали более десяти военных объектов боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении американского военного ведомства отмечается, что удары по Йемену были нанесены в пятницу около 17:00 по местному времени.

В CENTCOM рассказали, что силы Центрального командования США нанесли удары по 15 объектам хуситов, которых поддерживает Ираном, в подконтрольных боевикам районах Йемена.

"Эти цели включали наступательный военный потенциал хуситов", - передали в американском командовании.

Также в Центркоме пояснили, что данная операция была проведена с целью защиты свободы судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными для США, коалиционных и торговых судов".

Что предшествовало

Напомним, вчера западная пресса сообщила о ракетных ударах по двум городам в Йемене. Йеменские СМИ, связанные с хуситами, писали, что под атаку попала столица страны Сана и город Ходейда.

Позднее британское издание The Guardian сообщило, что удары по йеменской территории нанесли военные США, и были поражены опорные пункты хуситов, где были системы вооружения, базы и другое оборудование, принадлежащее поддерживаемой Ираном группировке.

Добавим, хуситские СМИ писали, что 7 ударов были нанесены по аэропорту в Ходейде и району Катейб, где находится военная база. Еще 4 - по району Сэйяна в столице Сане, и 2 - по провинции Дхамар.

Обстрелы хуситов и ответные удары

Ранее сообщалось, что в конце сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военным объектам хуситов в Йемене. А перед этим хуситы запустили ракету по аэропорту Тель-Авива. Добавим, что 27 сентября также стало известно о ракетной атаке хуситов в направлении Израиля, но воздушная цель была сбита средствами ПВО.

Тут следует напомнить, что группировки йеменских хуситов являются союзниками Ирана, организаций ХАМАС и "Хезболлы", и они с осени прошлого года противостоят как Израилю, так и странам Запада, в том числе обстреливая коммерческие суда.

Военные США и союзники по военной коалиции регулярно уничтожают беспилотники и ракеты хуситов, которые представляют опасность в акватории Красного моря.

Мед тем отметим, что РФ планирует передать хуситам партии противокорабельных ракет "Яхонт", также известных как П-800 "Оникс".

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